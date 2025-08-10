Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Hàng chục ngàn khán giả dự concert quốc gia ở Mỹ Đình

Thủy Lê
Thủy Lê
10/08/2025 20:32 GMT+7

Tối 10.8, hàng chục ngàn khán giả đã phủ kín sân vận động quốc gia Mỹ Đình tham dự concert quốc gia do Báo Nhân Dân cùng UBND TP.Hà Nội phối hợp tổ chức.

Hàng chục ngàn khán giả dự concert quốc gia ở Mỹ Đình - Ảnh 1.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham dự chương trình

Ảnh: Tuấn Minh

Chương trình 'concert quốc gia' Tổ quốc trong tim vinh dự được đón ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng.

Hàng chục ngàn khán giả dự concert quốc gia ở Mỹ Đình - Ảnh 2.

Hàng chục ngàn khán giả đến sân vận động quốc gia Mỹ Đình theo dõi trực tiếp chương trình

Ảnh: Tuấn Minh

Với 3 chương: Dáng hình đất nước - Giai điệu tự hào - Tổ quốc trong tim, buổi hòa nhạc quốc gia được coi là "lời chào nồng ấm từ Hà Nội, từ Việt Nam gửi đến bạn bè quốc tế bằng niềm tự hào về truyền thống oanh liệt cùng một trái tim nhân hậu, luôn hướng về phía trước, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới với niềm tin mãnh liệt và sức sống tràn đầy".

Ba lát cắt cảm xúc tái hiện dòng chảy 80 năm lịch sử đã cùng tạo nên một bản trường ca của âm thanh, ánh sáng và ký ức, đan xen những cung bậc cảm xúc: Tự hào - Biết ơn - Khát vọng - Tình yêu Tổ quốc.

Hàng chục ngàn khán giả dự concert quốc gia ở Mỹ Đình - Ảnh 3.

Đông đảo khán giả diện áo cờ đỏ sao vàng đến theo dõi chương trình

Ảnh: Tuấn Minh

Hàng chục ngàn khán giả dự concert quốc gia ở Mỹ Đình - Ảnh 4.

Hàng chục ngàn khán giả dự concert quốc gia ở Mỹ Đình - Ảnh 5.

Các bạn trẻ đang theo dõi chương trình

Ảnh: Tuấn Minh

Hàng chục ngàn khán giả dự concert quốc gia ở Mỹ Đình - Ảnh 6.

Sân khấu được thiết kế hình chữ V biểu tượng cho “Việt Nam - Chiến thắng”

Ảnh: Tuấn Minh

"Tổ quốc - hai tiếng thiêng liêng, không chỉ là nơi chúng ta sinh ra và lớn lên, mà còn chứa đựng trong đó truyền thống, văn hóa, lịch sử của dân tộc. Bởi thế, Tổ quốc luôn trong trái tim mỗi người, luôn là niềm tự hào để tiếp nối quá khứ hào hùng, kiến tạo các giá trị nhân văn trong hiện tại, vươn tới tương lai rực rỡ. Tổ quốc trong tim còn là lời hiệu triệu về bản lĩnh, khí phách và tinh thần đoàn kết của một dân tộc trải qua bao thăng trầm, từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập, đến công cuộc xây dựng một Việt Nam hùng cường hôm nay", ông Lê Quốc Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, phát biểu khai mạc.

Hàng chục ngàn khán giả dự concert quốc gia ở Mỹ Đình - Ảnh 7.

Một tiết mục trong chương trình

Ảnh: Tuấn Minh

Theo ông Lê Quốc Minh, đây không chỉ là chương trình nghệ thuật đơn thuần, mà còn là bản hòa ca của lòng yêu nước kết hợp âm nhạc, trình diễn sân khấu, nghệ thuật phức hợp với chiều sâu của lịch sử và cảm hứng thời đại, cảm xúc cộng đồng. Chương trình tái hiện những trang sử hào hùng, tôn vinh sự hy sinh của các thế hệ cha anh, và gửi gắm thông điệp về lòng tự tôn dân tộc, tinh thần đại đoàn kết, khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới.

Hàng chục ngàn khán giả dự concert quốc gia ở Mỹ Đình - Ảnh 8.

Hình ảnh cờ đỏ sao vàng ngập tràn sân vận động Mỹ Đình

Ảnh: Tuấn Minh

Biển người vỡ òa trước màn tái hiện ấn tượng của các chiến sĩ Trường Sĩ quan Lục quân 1, những gương mặt từng đại diện cho các lực lượng vũ trang Việt Nam tham gia diễu binh trong Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Nga) dịp tháng 5 vừa qua. Màn diễu binh của 68 chiến sĩ trên nền nhạc Tiến bước dưới quân kỳ (Doãn Nho) đã tạo nên một khoảnh khắc oai hùng khó quên tại concert Tổ quốc trong tim.

Hàng chục ngàn khán giả dự concert quốc gia ở Mỹ Đình - Ảnh 9.

Ảnh: Tuấn Minh

Hàng chục ngàn khán giả dự concert quốc gia ở Mỹ Đình - Ảnh 10.

Các tiết mục trong chương trình được dàn dựng công phu, khơi gợi niềm tự hào dân tộc

Ảnh: Tuấn Minh

Viết tiếp câu chuyện hòa bình lần này được "viết tiếp" bởi Tùng Dương và thêm lần nữa mang tới hiệu ứng đầy thuyết phục. Hàng ngàn khán giả đã giơ cao lightstick hào hứng hòa giọng cùng nam ca sĩ.

"Có thể nói Viết tiếp câu chuyện hòa bình xứng đáng là Bài hát của năm với sức lan tỏa mạnh mẽ của nó trong một năm đặc biệt của những ngày lễ lớn như 2025. Để tạo hiệu ứng mới cho ca khúc, tôi đã dùng bản phối mới mang âm hưởng anh hùng ca, vừa như một khúc quân hành, lại vừa như một cuốn phim điện ảnh với nhiều lớp sóng cảm xúc dồn nén, bung tỏa...", ca sĩ Tùng Dương chia sẻ với Thanh Niên về màn thể hiện ấn tượng của anh (cùng nhóm Xtreme Power) tại live concert Tổ quốc trong tim.

Hàng chục ngàn khán giả dự concert quốc gia ở Mỹ Đình - Ảnh 11.

Ca sĩ Tùng Dương biểu diễn tại chương trình

Ảnh: Tuấn Minh

 

Tin liên quan

Tổ quốc trong tim - quà tặng nhân dân

Tổ quốc trong tim - quà tặng nhân dân

"Concert quốc gia" do Báo Nhân Dân và UBND TP.Hà Nội phối hợp tổ chức diễn ra tối 10.8 tại sân vận động Mỹ Đình, là món quà nghệ thuật miễn phí dành tặng nhân dân.

Khám phá thêm chủ đề

concert quốc gia Concert Mỹ đình khán giả
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận