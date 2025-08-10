Hàng chục ngàn khán giả dự concert quốc gia ở Mỹ Đình

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham dự chương trình Ảnh: Tuấn Minh

Chương trình 'concert quốc gia' Tổ quốc trong tim vinh dự được đón ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng.

Hàng chục ngàn khán giả đến sân vận động quốc gia Mỹ Đình theo dõi trực tiếp chương trình Ảnh: Tuấn Minh

Với 3 chương: Dáng hình đất nước - Giai điệu tự hào - Tổ quốc trong tim, buổi hòa nhạc quốc gia được coi là "lời chào nồng ấm từ Hà Nội, từ Việt Nam gửi đến bạn bè quốc tế bằng niềm tự hào về truyền thống oanh liệt cùng một trái tim nhân hậu, luôn hướng về phía trước, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới với niềm tin mãnh liệt và sức sống tràn đầy".

Ba lát cắt cảm xúc tái hiện dòng chảy 80 năm lịch sử đã cùng tạo nên một bản trường ca của âm thanh, ánh sáng và ký ức, đan xen những cung bậc cảm xúc: Tự hào - Biết ơn - Khát vọng - Tình yêu Tổ quốc.

Đông đảo khán giả diện áo cờ đỏ sao vàng đến theo dõi chương trình Ảnh: Tuấn Minh

Các bạn trẻ đang theo dõi chương trình Ảnh: Tuấn Minh

Sân khấu được thiết kế hình chữ V biểu tượng cho “Việt Nam - Chiến thắng”

Ảnh: Tuấn Minh

"Tổ quốc - hai tiếng thiêng liêng, không chỉ là nơi chúng ta sinh ra và lớn lên, mà còn chứa đựng trong đó truyền thống, văn hóa, lịch sử của dân tộc. Bởi thế, Tổ quốc luôn trong trái tim mỗi người, luôn là niềm tự hào để tiếp nối quá khứ hào hùng, kiến tạo các giá trị nhân văn trong hiện tại, vươn tới tương lai rực rỡ. Tổ quốc trong tim còn là lời hiệu triệu về bản lĩnh, khí phách và tinh thần đoàn kết của một dân tộc trải qua bao thăng trầm, từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập, đến công cuộc xây dựng một Việt Nam hùng cường hôm nay", ông Lê Quốc Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, phát biểu khai mạc.

Một tiết mục trong chương trình Ảnh: Tuấn Minh

Theo ông Lê Quốc Minh, đây không chỉ là chương trình nghệ thuật đơn thuần, mà còn là bản hòa ca của lòng yêu nước kết hợp âm nhạc, trình diễn sân khấu, nghệ thuật phức hợp với chiều sâu của lịch sử và cảm hứng thời đại, cảm xúc cộng đồng. Chương trình tái hiện những trang sử hào hùng, tôn vinh sự hy sinh của các thế hệ cha anh, và gửi gắm thông điệp về lòng tự tôn dân tộc, tinh thần đại đoàn kết, khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới.

Hình ảnh cờ đỏ sao vàng ngập tràn sân vận động Mỹ Đình Ảnh: Tuấn Minh

Biển người vỡ òa trước màn tái hiện ấn tượng của các chiến sĩ Trường Sĩ quan Lục quân 1, những gương mặt từng đại diện cho các lực lượng vũ trang Việt Nam tham gia diễu binh trong Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Nga) dịp tháng 5 vừa qua. Màn diễu binh của 68 chiến sĩ trên nền nhạc Tiến bước dưới quân kỳ (Doãn Nho) đã tạo nên một khoảnh khắc oai hùng khó quên tại concert Tổ quốc trong tim.

Ảnh: Tuấn Minh

Các tiết mục trong chương trình được dàn dựng công phu, khơi gợi niềm tự hào dân tộc Ảnh: Tuấn Minh

Viết tiếp câu chuyện hòa bình lần này được "viết tiếp" bởi Tùng Dương và thêm lần nữa mang tới hiệu ứng đầy thuyết phục. Hàng ngàn khán giả đã giơ cao lightstick hào hứng hòa giọng cùng nam ca sĩ.

"Có thể nói Viết tiếp câu chuyện hòa bình xứng đáng là Bài hát của năm với sức lan tỏa mạnh mẽ của nó trong một năm đặc biệt của những ngày lễ lớn như 2025. Để tạo hiệu ứng mới cho ca khúc, tôi đã dùng bản phối mới mang âm hưởng anh hùng ca, vừa như một khúc quân hành, lại vừa như một cuốn phim điện ảnh với nhiều lớp sóng cảm xúc dồn nén, bung tỏa...", ca sĩ Tùng Dương chia sẻ với Thanh Niên về màn thể hiện ấn tượng của anh (cùng nhóm Xtreme Power) tại live concert Tổ quốc trong tim.