Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sau cơn sốt 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình'

Thạch Anh
Thạch Anh
07/08/2025 09:27 GMT+7

Sau cơn sốt 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình', nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiếp tục với những dự án mới, lan tỏa thông điệp tích cực đến cộng đồng.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vừa hé lộ sản phẩm âm nhạc mới mang tên Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai, kết hợp với ca sĩ Tùng Dương. Thông qua dự án này, hai nghệ sĩ mong muốn góp phần truyền tải thông điệp về lớp người của thời đại mới lớn lên trong hòa bình, với tinh thần tự hào dân tộc được thể hiện ở cách họ lựa chọn sống, làm việc và cống hiến mỗi ngày.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sau cơn sốt 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Chung bật mí về màn kết hợp với Tùng Dương trong ca khúc Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai

Ảnh: FBNV

Chia sẻ về lần “bắt tay” cùng ca sĩ Tùng Dương, Nguyễn Văn Chung cho biết đó là câu chuyện “đúng thời điểm”. Theo nam nhạc sĩ, sự kết nối của cả hai đến từ tình yêu dành cho âm nhạc. Anh chia sẻ: “Bài hát này sẽ là một sắc thái, một tinh thần hoàn toàn khác với Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Vì tôi là người không thích viết lại những câu chuyện cũ. Đây sẽ là một nguồn năng lượng mới và hy vọng sẽ bùng nổ qua tiếng hát của anh Tùng Dương”.

Theo tiết lộ, MV cũng được bộ đôi nghệ sĩ đầu tư chỉn chu, với concept mang tính biểu tượng. Thông qua đó, ca sĩ Nguyễn Văn Chung và nhạc sĩ Tùng Dương mong muốn kể về hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động, đang chuyển mình mạnh mẽ không chỉ bằng lời thoại mà còn qua hình ảnh.

“Tôi cảm nhận rất rõ một làn sóng thay đổi mạnh mẽ đang diễn ra ở đất nước mình, những chuyển động mang tính chiến lược, tích cực và đầy táo bạo. Đó không chỉ là sự thay đổi trong hệ thống, mà còn đến từ chính những người trẻ đang ngày ngày dùng chuyên môn của mình để viết tiếp câu chuyện tự hào dân tộc theo cách của thời đại mới. Chính nguồn cảm hứng ấy đã thôi thúc tôi viết nên ca khúc này, như lời hiệu triệu để toàn dân đoàn kết xây dựng những điều tốt đẹp cho đất nước”, Nguyễn Văn Chung bày tỏ.

- Ảnh 1.

Ngoài công việc sáng tác, thời gian qua Nguyễn Văn Chung còn ngồi ghế nóng nhiều chương trình ca nhạc

Ảnh: FBNV

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tất bật sau hit tỉ view

Nguyễn Văn Chung bật mí trong tháng 8 và tháng 9.2025, anh vinh dự khi không chỉ Viết tiếp câu chuyện hòa bình mà nhiều bài hát đã hoặc vừa mới sáng tác cũng được biểu diễn tại các chương trình nghệ thuật lớn. Nam nhạc sĩ nói thêm thời gian qua, áp lực công việc của anh khá lớn nhưng đi kèm là niềm tự hào vì được góp phần lan tỏa tình yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Anh bộc bạch: “Mình biết rằng đó là nhiệm vụ được trao và mình phải cố gắng hoàn thành một cách nghiêm túc và tận tâm”.

Trên trang cá nhân, khi chiêm nghiệm về nghề, Nguyễn Văn Chung cho biết đây là giai đoạn anh áp lực, song đi kèm với đó là niềm vui vì thực hiện được nhiều mong muốn trong nghề, chạm tới nhiều cột mốc mới trong sự nghiệp ca hát. Bên cạnh đó, nam nhạc sĩ được kết hợp với nhiều giọng ca mình yêu thích từ lâu và lan tỏa những dự án bản thân tâm huyết.

Theo nam nhạc sĩ, thành công nào cũng đi kèm trách nhiệm nên anh luôn nhắc nhở bản thân phải cố gắng mang đến những sản phẩm ý nghĩa. Đối với tác giả Nhật ký của mẹ, những lời chia sẻ, động viên của khán giả là “liều thuốc” giúp anh có thêm động lực sau những giờ làm việc căng thẳng.

