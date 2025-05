Chương trình nghệ thuật đặc biệt Người là Hồ Chí Minh mong muốn khai thác một cách giản dị, gần gũi chân dung của Hồ Chủ tịch. Thông qua đó, ban tổ chức mong muốn khẳng định cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là di sản quý báu của Đảng ta, nhân dân ta và dân tộc ta, là niềm tin, động lực để thế hệ hôm nay hiện thực hóa khát vọng Việt Nam.

Tham dự đêm nghệ thuật đặc biệt có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú...

Những nội dung đặc sắc trong 'Người là Hồ Chí Minh'

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Người là Hồ Chí Minh quy tụ đông đảo nghệ sĩ tham gia Ảnh: BTC

Chương trình được chia làm 3 trường đoạn, gồm: Nguyễn Sinh Cung - Nguyễn Tất Thành (gắn với những giá trị dân tộc đã hun đúc nên phẩm chất của Người), Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh (giai đoạn tiếp thu tinh hoa nhân loại, tìm ra con đường cứu nước, tham gia các phong trào quốc tế, sáng lập Đảng và những thành tựu rực rỡ trong các giai đoạn cách mạng 1930-1975 và thời kỳ đổi mới - hội nhập - phát triển), Việt Nam! Kỷ nguyên vươn mình (khẳng định tên Người chính là quy tụ hồn thiêng đất nước, đã vẽ hai chữ Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc trên bản đồ thế giới, là hiện thân cao quý nhất của phẩm chất, trí tuệ, ý chí, khát vọng con người Việt Nam).

Với sự kết hợp giữa tư liệu lịch sử, hoạt cảnh và các tiết mục âm nhạc trình diễn hiện đại, chương trình sẽ mang đến nhiều điểm nhấn đặc sắc, những giây phút tự hào thiêng liêng, truyền cảm hứng đến hàng triệu người dân Việt Nam.

Theo ban tổ chức, chương trình Người là Hồ Chí Minh có sự tham gia của nhiều ca sĩ như Hoà Minzy, Anh Tú, NSƯT Hoàng Tùng, Viết Danh, Linh Chi Sao Mai, Hà Quỳnh Như, Thanh Phong, Hoàng Hồng Ngọc, Nhóm Be singer, Huyền Trang Sao Mai, Mai chi, An Thu An, các nghệ sĩ nhà hát kịch, các nghệ sĩ nhà hát ca múa nhạc Việt Nam…

Người là Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, Đài truyền hình Việt Nam, UBND TP.Hà Nội, Bộ tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh… phối hợp thực hiện. Chương trình được tổ chức tối 18.5 tại quảng trường Ba Đình, truyền hình trực tiếp trên VTV1 lúc 20 giờ 10.