Toàn dân được tặng 100.000 đồng/người dịp Tết Độc lập năm nay
Toàn dân được tặng 100.000 đồng/người dịp Tết Độc lập năm nay

Quỳnh Phương
28/08/2025 21:11 GMT+7

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, toàn thể người dân cả nước sẽ được tặng quà trị giá 100.000 đồng/người. Đây là chủ trương đặc biệt của Bộ Chính trị nhằm thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, tạo không khí đoàn kết, phấn khởi trong nhân dân.

Trong không khí cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng TámQuốc khánh 2.9, nhằm tiếp tục thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với nhân dân, Đảng ủy Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị về chủ trương tặng quà toàn dân nhân dịp đặc biệt này.

Tại văn bản số 17129 ngày 28.8.2025, Văn phòng Trung ương thông báo Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương tặng quà người dân cả nước, coi đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Để triển khai kịp thời, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ, bảo đảm chuyển quà đến tận tay người dân trong thời gian sớm nhất, hoàn thành trước ngày Quốc khánh 2.9.2025. Mỗi người dân sẽ được nhận quà trị giá 100.000 đồng, với ý nghĩa cùng nhau đón Tết Độc lập trong không khí vui tươi, đoàn kết.

Cụ thể, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương trình cấp có thẩm quyền phương án bố trí nguồn kinh phí, bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước trước ngày 29.8.2025. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các đơn vị chức năng, ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản, chuẩn bị đầy đủ hệ thống thanh toán và tiền mặt, bảo đảm việc chi trả kịp thời, thông suốt, không bỏ sót hay trùng lắp.

Toàn dân hân hoan chuẩn bị cho dịp lễ trọng đại của đất nước

ẢNH: TUẤN MINH

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được yêu cầu phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước tổ chức chuyển quà đến người dân một cách an toàn, đúng tiến độ. Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông, góp phần tạo bầu không khí phấn khởi, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Văn phòng Chính phủ được giao nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

