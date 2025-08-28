Giữa hàng ngàn người xếp hàng chờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành vào tối 27.8.2025, có những em nhỏ chỉ mới 9-10 tuổi cũng theo chân gia đình đến từ rất sớm để có vị trí đẹp. Mặc dù phải chờ nhiều giờ đồng hồ mới đến thời điểm diễn ra buổi sơ duyệt, các em nhỏ không cảm thấy chán nản mà tự tìm kiếm niềm vui cho mình bằng việc đọc sách, chơi cờ hay ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

Các em nhỏ hào hứng chờ xem diễu binh: ‘Ngồi chờ lâu, con đọc sách để giải trí’

Không khí tại thành phố Hà Nội đã trở nên nhộn nhịp từ rất sớm, tràn ngập tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc với khắp nơi là màu cờ sắc áo để chờ đón buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành.