Các em nhỏ hào hứng chờ xem diễu binh: 'Ngồi chờ lâu, con đọc sách để giải trí'
Video Thời sự

Nguyên Anh - Đức Quang
28/08/2025 05:40 GMT+7

Giữa hàng ngàn người xếp hàng chờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành, có những em nhỏ chỉ mới 9-10 tuổi cũng theo chân gia đình đến từ rất sớm để có vị trí đẹp.

Giữa hàng ngàn người xếp hàng chờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành vào tối 27.8.2025, có những em nhỏ chỉ mới 9-10 tuổi cũng theo chân gia đình đến từ rất sớm để có vị trí đẹp. Mặc dù phải chờ nhiều giờ đồng hồ mới đến thời điểm diễn ra buổi sơ duyệt, các em nhỏ không cảm thấy chán nản mà tự tìm kiếm niềm vui cho mình bằng việc đọc sách, chơi cờ hay ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

Không khí tại thành phố Hà Nội đã trở nên nhộn nhịp từ rất sớm, tràn ngập tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc với khắp nơi là màu cờ sắc áo để chờ đón buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành.

Bộ đội diễu binh và người dân cùng hát Như có Bác trong ngày đại thắng - Ảnh 12.

Nữ chiến sĩ công an tham gia lễ diễu binh, diễu hành vẫy tay chào người dân từ trên xe di chuyển đến điểm tập kết

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Xúc động lời cựu binh tại sơ duyệt diễu binh: 'Tiếc đồng đội không thấy đất nước hôm nay'

Xúc động lời cựu binh tại sơ duyệt diễu binh: 'Tiếc đồng đội không thấy đất nước hôm nay'

Trong buổi sơ duyệt diễu binh ngày 27.8 tại Hà Nội, cựu chiến binh Nguyễn Đức Mạnh, từng chiến đấu ở chiến trường Đông Nam bộ ác liệt, không giấu được niềm tự hào khi đứng giữa thủ đô trong những ngày tháng lịch sử. Nhưng xen lẫn niềm vui là nỗi tiếc thương những đồng đội đã ngã xuống, không còn được chứng kiến đất nước đổi thay hôm nay.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
