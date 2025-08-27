Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xúc động lời cựu binh tại sơ duyệt diễu binh: 'Tiếc đồng đội không thấy đất nước hôm nay'
Video Thời sự

Xúc động lời cựu binh tại sơ duyệt diễu binh: 'Tiếc đồng đội không thấy đất nước hôm nay'

Phan Hậu
Phan Hậu
27/08/2025 20:05 GMT+7

Trong buổi sơ duyệt diễu binh ngày 27.8 tại Hà Nội, cựu chiến binh Nguyễn Đức Mạnh, từng chiến đấu ở chiến trường Đông Nam bộ ác liệt, không giấu được niềm tự hào khi đứng giữa thủ đô trong những ngày tháng lịch sử. Nhưng xen lẫn niềm vui là nỗi tiếc thương những đồng đội đã ngã xuống, không còn được chứng kiến đất nước đổi thay hôm nay.

Là một trong những khách mời tham dự buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành hôm nay 27.8, ông Nguyễn Đức Mạnh, cựu chiến binh Quân khu 7, có mặt từ rất sớm. Ông từng tham gia chiến đấu tại chiến khu D, chiến trường miền Đông Nam bộ.

Xúc động lời cựu binh tại sơ duyệt diễu binh: 'Tiếc đồng đội không thấy đất nước hôm nay'

Chia sẻ với Thanh Niên, cựu chiến binh Nguyễn Đức Mạnh cho biết, đơn vị của ông mở màn cho Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, với trận đánh ngày 10.3.1975 trên QL14.

"Sau đó, chúng tôi về Bù Gia Mập, ra trục lộ 20, ra ngã ba Dầu Giây và lên thẳng Đà Lạt. Chiến trường rất ác liệt, anh em hy sinh nhiều nhưng chúng tôi vẫn chiến đấu không ngại khó, ngại khổ.

Đơn vị có cả các anh nhập ngũ từ những năm 1944 - 1945 chống Pháp. Chúng tôi là thế hệ đàn em vào sau, vượt Trường Sơn vào miền Nam, theo tướng Lê Trọng Tấn vào B2 chiến đấu. Còn sống được rất tự hào. Chỉ thương những anh em đã chiến đấu và hy sinh ở chiến trường Đông Nam bộ", ông Mạnh kể lại.

Sinh viên tự hào và háo hức khi được tham gia diễu binh, diễu hành

Đơn vị ông thuộc sự chỉ huy của thượng tướng Phạm Văn Trà. Khi đó, các chiến sĩ đều xác định "đi là không có ngày trở về", "nhưng bây giờ được đứng giữa lòng thủ đô như hôm nay cảm thấy tự hào và sung sướng biết bao nhiêu. Bác Hồ đã sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, với những người cộng sản kiên trung đánh biết bao nhiêu kẻ thù, từ Pháp, Mỹ cho đến biên giới phía bắc, biên giới Tây Nam".

Được tham dự ngày lễ lớn của dân tộc là niềm hạnh phúc vô bờ, ông cũng mong muốn được vào Lăng viếng Bác. "Cả đất nước tự hào dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đang vươn mình, thế hệ trẻ ngày nay phải cố gắng để vững bước tiến lên", cựu chiến binh Nguyễn Đức Mạnh chia sẻ.

Tin liên quan

Sinh viên tự hào và háo hức khi được tham gia diễu binh, diễu hành

Sinh viên tự hào và háo hức khi được tham gia diễu binh, diễu hành

Chiều 27.8, quảng trường Ba Đình rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng khi hàng nghìn người tham gia sơ duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Quốc khánh 2.9. Trong đó, nổi bật là những gương mặt sinh viên trẻ đầy nhiệt huyết, vượt nắng mưa tập luyện để góp phần tạo nên một ngày hội non sông lịch sử.

Sơ duyệt diễu binh, diễu hành 2.9: Hát vang những bài ca yêu nước

Chiêm ngưỡng dàn khí tài quân sự trước buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành 2.9

Khám phá thêm chủ đề

diễu binh diễu binh diễu hành Cựu chiến binh sơ duyệt diễu binh diễu binh 2.9
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận