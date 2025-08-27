Là một trong những khách mời tham dự buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành hôm nay 27.8, ông Nguyễn Đức Mạnh, cựu chiến binh Quân khu 7, có mặt từ rất sớm. Ông từng tham gia chiến đấu tại chiến khu D, chiến trường miền Đông Nam bộ.

Xúc động lời cựu binh tại sơ duyệt diễu binh: 'Tiếc đồng đội không thấy đất nước hôm nay'

Chia sẻ với Thanh Niên, cựu chiến binh Nguyễn Đức Mạnh cho biết, đơn vị của ông mở màn cho Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, với trận đánh ngày 10.3.1975 trên QL14.

"Sau đó, chúng tôi về Bù Gia Mập, ra trục lộ 20, ra ngã ba Dầu Giây và lên thẳng Đà Lạt. Chiến trường rất ác liệt, anh em hy sinh nhiều nhưng chúng tôi vẫn chiến đấu không ngại khó, ngại khổ.

Đơn vị có cả các anh nhập ngũ từ những năm 1944 - 1945 chống Pháp. Chúng tôi là thế hệ đàn em vào sau, vượt Trường Sơn vào miền Nam, theo tướng Lê Trọng Tấn vào B2 chiến đấu. Còn sống được rất tự hào. Chỉ thương những anh em đã chiến đấu và hy sinh ở chiến trường Đông Nam bộ", ông Mạnh kể lại.

Sinh viên tự hào và háo hức khi được tham gia diễu binh, diễu hành

Đơn vị ông thuộc sự chỉ huy của thượng tướng Phạm Văn Trà. Khi đó, các chiến sĩ đều xác định "đi là không có ngày trở về", "nhưng bây giờ được đứng giữa lòng thủ đô như hôm nay cảm thấy tự hào và sung sướng biết bao nhiêu. Bác Hồ đã sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, với những người cộng sản kiên trung đánh biết bao nhiêu kẻ thù, từ Pháp, Mỹ cho đến biên giới phía bắc, biên giới Tây Nam".

Được tham dự ngày lễ lớn của dân tộc là niềm hạnh phúc vô bờ, ông cũng mong muốn được vào Lăng viếng Bác. "Cả đất nước tự hào dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đang vươn mình, thế hệ trẻ ngày nay phải cố gắng để vững bước tiến lên", cựu chiến binh Nguyễn Đức Mạnh chia sẻ.