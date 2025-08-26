Kiến nghị thuế xuất khẩu vàng xuống 0%

Nội dung cơ bản của lần sửa đổi Nghị định lần này là điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế xuất khẩu của mặt hàng vàng trang sức, mỹ nghệ thuộc 4 mã (7113.19.10, 7113.19.90, 7114.19.00, 7115.90.10) từ mức 1% xuống 0%. Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng này tại cả 4 mã hàng năm 2024 là 332,2 triệu USD, giảm 4,95% so với năm 2023 (349,5 triệu USD). Trong đó, đồ trang sức tăng từ 211 triệu USD năm 2023 lên 317,9 triệu USD năm 2024; bộ phận của đồ trang sức tăng từ 9,6 triệu USD lên 11,9 triệu USD; các sản phẩm khác bằng vàng hoặc bạc tăng từ 442.000 USD lên 502.000 USD. Duy nhất đồ kỹ nghệ và bộ phận của đồ kỹ nghệ giảm từ 128,4 triệu USD xuống 1,8 triệu USD, tương ứng mức giảm 98,6%

Kiến nghị thuế xuất khẩu vàng trang sức xuống 0% ẢNH: NGỌC THẠCH

Để thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Thông báo số 211-TB/VPTW và Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 300/TB-VPCP, đồng thời để hỗ trợ giảm chi phí cho doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ, tăng sức cạnh tranh của mặt hàng vàng trang sức, mỹ nghệ của Việt Nam trên thị trường quốc tế trong bối cảnh khó khăn do nguồn vàng nguyên liệu đầu vào hạn chế và giá cả tăng cao, qua đó góp phần thúc đẩy chuyển hóa vàng tích trữ thành sản phẩm có giá trị gia tăng, Bộ Tài chính trình Chính phủ điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế xuất khẩu của mặt hàng vàng trang sức, mỹ nghệ thuộc 4 mã từ 1% xuống 0%. Thực hiện theo phương án này, số thu ngân sách nhà nước dự kiến giảm khoảng 3,3 triệu USD/năm (khoảng 79 tỉ đồng/năm).

Bộ Tài chính cũng nêu ngành vàng nói chung và vàng trang sức, mỹ nghệ nói riêng thời gian qua có nhiều biến động về giá cả và cung cầu trên cả thị trường trong nước và quốc tế. Giá vàng thế giới quý 1/2025 tăng khoảng 38 - 39% so với cùng kỳ năm 2024. Giá vàng trong nước bình quân tăng khoảng 37,4% trong 6 tháng đầu năm. Sự biến động về giá vàng thế giới và trong nước đã ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ vàng toàn cầu, đặc biệt là đối với vàng trang sức, mỹ nghệ. Theo báo cáo của Hội đồng Vàng thế giới (WGC), nhu cầu tiêu dùng vàng tại Việt Nam trong cả năm 2024 đạt tổng cộng 55,3 tấn, giảm nhẹ so với năm 2023 (55,5 tấn), trong đó, nhu cầu vàng trang sức, mỹ nghệ đạt 13,22 tấn (giảm 13% so với cùng kỳ năm 2023 - mức giảm lớn nhất trong khu vực ASEAN).

Hiện nay chưa có doanh nghiệp nào được cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ mà phải tự cân đối nguồn vàng nguyên liệu từ thị trường trong nước đang trong tình trạng khan hiếm và giá cả chênh lệch cao so giá vàng thế giới. Từ giữa tháng 4.2025, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới bắt đầu tăng mạnh, đỉnh điểm vào giữa tháng 5.2025 khi giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 19 triệu đồng/lượng, còn chênh lệch của vàng nhẫn tiệm cận 14 triệu đồng/lượng. Điều này làm giảm khả năng cạnh tranh của các sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ xuất khẩu của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

"Việc nghiên cứu giảm thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng vàng trang sức, mỹ nghệ là cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh của mặt hàng vàng trang sức, mỹ nghệ của Việt Nam trên thị trường quốc tế trong bối cảnh khó khăn do nguồn vàng nguyên liệu đầu vào hạn chế và giá cả tăng cao, qua đó góp phần thúc đẩy chuyển hóa vàng tích trữ thành sản phẩm có giá trị gia tăng", Bộ Tài chính cho hay.