Giá USD hạ nhiệt khi Ngân hàng Nhà nước bán can thiệp

Các ngân hàng giảm mạnh giá USD trong ngày 25.8, mất 40 đồng so với giá cuối tuần qua, nâng tổng mức giảm từ đỉnh lên 70 đồng. Vietcombank mua vào còn 26.090 - 26.120 đồng, bán ra 26.480 đồng. ACB mua vào 26.100 - 26.130 đồng, bán ra 26.480 đồng; Vietinbank mua vào 26.123 đồng, bán ra 26.483 đồng… Hiện giá USD của các ngân hàng đang thấp hơn mức trần ngoại tệ cho phép 75 đồng.

Ngân hàng Nhà nước công bố bán ngoại tệ kỳ hạn với giá 26.550 đồng/USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường liên ngân hàng, giá USD giao dịch giữa các nhà băng đã giảm 0,11% so với tuần trước, xuống còn 26.300 đồng/USD. So với mức giá cao kỷ lục ở 26.433 đồng thì đô la Mỹ hiện giảm 133 đồng. Hiện giá USD tăng 3,2% so với đầu năm và tăng 5,3% trong vòng 1 năm qua.

Hôm nay (25.8), Ngân hàng Nhà nước bắt đầu triển khai hoạt động bán ngoại tệ kỳ hạn, có hủy ngang trong 180 ngày với giá bán 26.550 đồng/USD. Giao dịch chỉ được thực hiện đối với các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm. Mức ngoại tệ bán ra tối đa cho mỗi ngân hàng trong mỗi lần giao dịch để đưa trạng thái ngoại tệ của ngân hàng về thế cân bằng. Đối với các giao dịch kỳ hạn từ 100 triệu USD trở lên, tổ chức tín dụng được phép hủy tối đa ba lần. Nếu giao dịch kỳ hạn dưới 100 triệu USD, các nhà băng được hủy tối đa là hai lần. Thời điểm áp dụng phương pháp bán ngoại tệ kỳ hạn trong 2 ngày là 25 và 26.8. Thông tin này khiến giá USD trên thị trường dịu lại. Giá USD của các ngân hàng thương mại hiện thấp hơn giá bán ra của nhà điều hành 70 đồng.

Thêm vào đó, lãi suất tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng gần đây cũng đã tăng trở lại khiến lãi suất cao hơn USD. Điều này phần nào giảm áp lực lên tỷ giá. Ngày 25.8, lãi suất tiền đồng tăng thêm 0,1 - 0,7% so với 1 tuần trở lại đây. Lãi suất qua đêm lên 4,92%/năm, 1 tuần 5,48%/năm, 2 tuần 5,6%/năm, 1 tháng 5,68%/năm, 2 tháng 5,72%/năm, 3 tháng 5,7%/năm… Trong khi đó, lãi suất USD khá ổn định từ mức 4,3 - 4,57%/năm.