Giá USD hôm nay 25.8.2025: Đứng yên khi bảng Anh, euro tăng trở lại

Sáng 25.8, tỷ giá trung tâm giữa USD với VND được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.291, giảm 7 đồng so với cuối tuần qua. Giá USD tại các ngân hàng thương mại đi ngang như Ngân hàng Vietcombank tiếp tục mua chuyển khoản 26.160 đồng, bán ra 26.520 đồng; ACB cũng giữ nguyên giá mua chuyển khoản 26.170 đồng, bán ra 26.520 đồng… Tương tự, giá USD tự do cũng đứng yên ở mức mua vào 26.560 đồng và bán ra 26.640 đồng.

Trong khi đó, nhiều ngoại tệ khác tăng trở lại như euro tại Vietcombank tăng 273 đồng đưa giá mua chuyển khoản lên 30.324 đồng, bán ra 31.604 đồng; bảng Anh tăng 225 đồng khi mua chuyển khoản lên 34.986 đồng, bán ra 36.106 đồng; yen Nhật cũng tăng 1,64 đồng, mua vào lên 174,24 đồng và bán ra 183,46 đồng...

Giá USD sáng 25.8 đứng yên khi bảng Anh, euro tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Ngân hàng Nhà nước đã thông báo kế hoạch bán ngoại tệ thông qua hợp đồng kỳ hạn có hủy ngang trong 180 ngày. Thời gian thực hiện trong hai ngày 25 - 26.8 với giá bán 26.550 đồng/USD. Đối tượng được mua là các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm, với hạn mức tối đa bằng mức cần thiết để đưa trạng thái ngoại tệ về cân bằng.

Như vậy, với hình thức có hủy ngang, Ngân hàng Nhà nước giữ quyền chấm dứt hợp đồng trước hạn nếu tỷ giá giảm. Đây là một nghiệp vụ của nhà điều hành vừa kiểm soát kỳ vọng tỷ giá, đồng thời vẫn duy trì sự linh hoạt trong điều hành.

Giá USD thế giới tăng nhẹ sáng đầu tuần. Chỉ số USD-Index đạt 97,92 điểm, tăng 0,2 điểm so với hôm qua. Dù vậy, đồng bạc xanh vẫn có xu hướng đi xuống khi các nhà đầu tư gia tăng kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, bất chấp báo cáo giá tiêu dùng cho thấy tác động của thuế quan đối với lạm phát cho đến nay vẫn còn hạn chế. Đồng USD cũng đã chịu áp lực do nhà đầu tư lo ngại về tính độc lập của Fed sau khi Tổng thống Donald Trump tìm cách sa thải Thống đốc Fed Tim Cook...