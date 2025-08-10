Giá USD hôm nay 10.8.2025: Đồng loạt cùng euro, bảng Anh tăng cao

Giá USD trong nước tiếp tục tăng lên mức kỷ lục trong tuần. Hiện Ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản 26.040 đồng và bán ra 26.400 đồng, tăng 10 đồng so với cuối tuần trước; ACB cũng tăng 10 đồng sau một tuần, đưa giá mua chuyển khoản lên 26.050 đồng, bán ra 26.400 đồng… Tương tự, giá USD tự do tăng 20 đồng sau một tuần khi mua vào lên 24.430 đồng và bán ra 26.500 đồng.

Tuần này, nhiều ngoại tệ đồng loạt tăng cùng chiều giá USD. Cụ thể, giá euro tại Vietcombank mua chuyển khoản lên 30.080 đồng, bán ra 31.349 đồng, tăng 650 đồng sau một tuần; bảng Anh tăng 642 đồng khi mua chuyển khoản lên 34.669 đồng, bán ra 35.779 đồng; giảm 575 đồng; yen Nhật cũng tăng 4,14 đồng khi mua lên 173,61 đồng và bán ra 182,79 đồng…

Giá USD và nhiều ngoại tệ như euro, bảng Anh đồng loạt tăng cao ẢNH: NGỌC THẮNG

Ngược lại, giá USD thế giới giảm nhẹ trong tuần. Chỉ số USD-Index giảm 0,42 điểm xuống 98,27 điểm. Đồng bạc xanh suy yếu khi thị trường gia tăng dự báo về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất từ tháng 9 tới. Trong tuần, Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ đề cử Chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế Stephen Miran đảm nhiệm vị trí còn trống tại Fed trong vài tháng cuối cùng của nhiệm kỳ, trong khi Nhà Trắng tìm kiếm một thành viên chính thức cho ban thống đốc của ngân hàng trung ương và tiếp tục tìm kiếm một Chủ tịch Fed mới.

Hãng Bloomberg mới đây đưa tin, Thống đốc Fed Christopher Waller, người đã bỏ phiếu ủng hộ việc cắt giảm lãi suất trong cuộc họp gần nhất của Fed, đang nổi lên như một ứng cử viên hàng đầu cho vị trí chủ tịch tiếp theo của Fed khi nhiệm kỳ của ông Jerome Powell kết thúc vào tháng 5.2026. Những đề cử này sẽ đưa thêm các thành viên có quan điểm ủng hộ việc hạ lãi suất vào ban hoạch định chính sách của Fed. Trong đó, nếu ông Christopher Waller được bổ nhiệm sẽ là thông tin tích cực đối với đồng USD…