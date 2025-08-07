Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 7.8.2025: Giảm nhẹ từ mức đỉnh

Thanh Xuân
Thanh Xuân
07/08/2025 08:50 GMT+7

Các ngân hàng thương mại giảm nhẹ giá USD sau khi tăng lên mức cao kỷ lục, trong khi thế giới giảm khá sâu.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tăng tỷ giá trung tâm thêm 7 đồng, lên 25.239 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại giảm nhẹ giá USD 10 đồng, Vietcombank mua vào còn 26.020 - 26.050 đồng, bán ra 26.410 đồng; ACB còn 26.020 - 26.050 đồng, bán ra 26.400 đồng; Vietinbank mua vào 26.040 đồng, bán ra 26.400 đồng… Đô la Mỹ đã giảm từ mức cao kỷ lục. So với đầu năm, đồng bạc xanh vẫn đang cao hơn 3,3%.

Các ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng. Tại Vietcombank, giá EUR tăng 200 đồng, mua vào 29.778 - 30.079 đồng, bán ra 31.348 đồng; bảng Anh tăng 110 đồng, lên 34.108 - 34.452 đồng chiều mua vào, bán ra 35.556 đồng; AUD tăng 50 đồng, lên 16.605 - 16.773 đồng chiều mua vào, bán ra 17.310 đồng…

Giá USD hôm nay 7.8.2025: Giảm nhẹ từ mức đỉnh- Ảnh 1.

Ngân hàng giảm nhẹ giá USD

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới giảm, chỉ số USD-Index giảm 0,56 điểm, xuống còn 98,23 điểm. Đồng USD suy yếu trong khi đồng EUR tăng lên mức cao nhất một tuần, trong bối cảnh giới đầu tư gia tăng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn so với dự kiến, sau khi dữ liệu việc làm tháng bảy gây thất vọng. Tăng trưởng việc làm tại Mỹ trong tháng bảy yếu hơn kỳ vọng, trong khi số liệu bảng lương phi nông nghiệp của hai tháng trước đó bị điều chỉnh giảm tới 258.000 việc làm, một con số đáng kể, cho thấy thị trường lao động đang suy yếu rõ rệt.

Đồng bạc xanh đã có lúc tăng vọt trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 6.8), song đà tăng nhanh chóng bị xóa nhòa. Sự biến động này được cho là có liên quan đến việc lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng, khi giới đầu tư đặt cược lớn vào hợp đồng tương lai ngay trước phiên đấu giá trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Tuy nhiên, đồng USD tiếp tục giảm sâu sau khi Bộ Tài chính Mỹ ghi nhận nhu cầu yếu trong đợt chào bán 42 tỉ USD trái phiếu kỳ hạn 10 năm.

Giới đầu tư cũng đang dồn sự chú ý vào quyết định nhân sự sắp tới của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm lấp đầy chỗ trống trong Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), đồng thời theo dõi sát sao danh sách rút gọn các ứng viên kế nhiệm Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
