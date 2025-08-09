Giá USD hôm nay 9.8.2025: Ngân hàng tăng trở lại gần mức kỷ lục

Các ngân hàng thương mại tăng nhẹ giá USD vào phiên cuối tuần, thêm 10 đồng, Vietcombank mua vào lên 26.010 - 26.040 đồng, bán ra 26.400 đồng; ACB mua vào 26.020 - 26.050 đồng, bán ra 26.400 đồng… Giá USD trong ngân hàng lên gần mức cao kỷ lục. Trong khi đó, các ngoại tệ khác trong ngân hàng giảm nhẹ. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 20 đồng, còn 29.799 - 30.080 đồng mua vào, bán ra 31.349 đồng; bảng Anh giảm 10 đồng, còn 34.322 - 34.669 đồng mua vào, bán ra 35.779 đồng…

Giá USD tăng nhẹ ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới giảm, chỉ số USD-Index xuống 0,14 điểm, còn 98,27 điểm. Một loạt số liệu kinh tế Mỹ kém khả quan khiến giới giao dịch gia tăng đặt cược vào khả năng sẽ có thêm các đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay, đồng thời các nhà đầu tư đánh giá tác động từ những đề cử nhân sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Đồng USD đã suy yếu kể từ sau báo cáo việc làm tháng bảy công bố tuần trước cho thấy số việc làm mới thấp hơn dự báo, trong khi số liệu việc làm các tháng trước đó cũng bị điều chỉnh giảm mạnh. Giới giao dịch hiện đánh giá khả năng Fed cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 9 lên tới 89%, đồng thời dự báo tổng mức giảm khoảng 58 điểm cơ bản vào cuối năm.

Các chuyên gia ngoại hối và lãi suất tại Bank of America lưu ý, vị thế bán khống USD vẫn là giao dịch được các nhà quản lý quỹ tin tưởng nhất cho phần còn lại của năm nay. "Điều này có thể phản ánh kỳ vọng của những người tham gia khảo sát rằng lợi thế vượt trội của kinh tế Mỹ đang phai nhạt, cùng với lo ngại về tính độc lập của Fed và chính sách tài khóa của Mỹ", nhóm phân tích nhận định. Họ cũng cảnh báo "những quan ngại gia tăng về tăng trưởng toàn cầu có thể thách thức quan điểm bán khống USD".

Đồng bảng Anh tăng 0,06% lên 1,3451 USD, trước đó đạt mức cao nhất hai tuần là 1,3458 USD. Ngân hàng Trung ương Anh đã cắt giảm lãi suất, nhưng quyết định này được thông qua với tỷ lệ sít sao 5 - 4, cho thấy sự thiếu đồng thuận trong xu hướng nới lỏng.