Giá USD hôm nay 8.8.2025: Ngân hàng giảm nhẹ, các ngoại tệ khác tăng

Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 11 đồng, xuống còn 25.228 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại giảm USD thêm 10 đồng, Vietcombank mua vào còn 26.000 - 26.030 đồng, bán ra 26.390 đồng; ACB mua vào 26.010 - 26.040 đồng, bán ra 26.390 đồng… Các ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng. Tại Vietcombank, giá EUR thêm 20 đồng, lên 29.796 - 30.097 đồng, bán ra 31.367 đồng; bảng Anh tăng 220 đồng, lên 34.327 - 34.673 đồng, bán ra 35.784 đồng…

Ngân hàng giảm nhẹ giá USD ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới giảm, chỉ số USD-Index đi xuống 0,13 điểm, còn 98,05 điểm. Dữ liệu vừa công bố cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới của Mỹ đã tăng nhẹ trong tuần trước, thị trường lao động nhìn chung vẫn ổn định... Trong khi đó, kỳ vọng lạm phát dài hạn của người dân Mỹ trong tháng 7 đã xấu hơn, dù họ có cái nhìn tích cực hơn về tình hình tài chính hiện tại và tương lai của bản thân.

Đồng bảng Anh tăng giá, sau khi số lượng các nhà hoạch định chính sách tại Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất cao hơn dự kiến, dù ngân hàng này đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản như thị trường kỳ vọng. 4 trong số 9 thành viên của BoE đã bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất do lo ngại về lạm phát cao, cho thấy chu kỳ cắt giảm lãi suất của BoE có thể sắp kết thúc. Đồng bảng Anh cuối phiên tăng 0,41%, đạt 1,341 USD. Trong khi đó, đồng euro giảm 0,27%, còn 1,1627 USD. Đồng euro có khả năng tiếp tục được hỗ trợ so với USD, bởi chính sách tương đối "diều hâu" hơn từ Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).