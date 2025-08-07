Dự báo tăng trưởng tín dụng có thể lên 18 - 20% khi lãi suất giảm

Theo ông Quang, tăng trưởng tín dụng trong 6 tháng đầu năm ở gần mức 10% và có thể sẽ lên 18 - 20% để hỗ trợ nền kinh tế với mức lãi suất hiện nay. Khả năng các ngân hàng thương mại giảm mạnh lãi suất huy động, lãi suất cho vay VND trong những tháng cuối năm. Mức lãi suất huy động VND trong tháng 8 hiện đang thấp hơn cùng kỳ 2025 khoảng 0,2 - 0,4% tùy kỳ hạn, phù hợp trong tổng thể tương quan với lãi suất USD quốc tế và biến động tỷ giá USD/VND trong những tháng qua.

Dự báo tăng trưởng tín dụng lên 18 - 20% trong năm 2025 ẢNH: NGỌC THẮNG

Nhóm nghiên cứu UOB giữ quan điểm Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tạm thời chưa điều chỉnh các mức lãi suất chính sách VND trong ngắn hạn mà sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến vĩ mô trong nước, theo dõi xu hướng lãi suất USD và các tác động từ chính sách thuế quan mới của Mỹ có hiệu lực từ 1.8, từ đó sẽ có quyết định về lãi suất VND. UOB cũng nghiêng về quan điểm NHNN sẽ nhanh chóng điều chỉnh giảm lãi suất VND khoảng 0,5% nếu lãi suất USD được cắt giảm trong phiên họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào tháng 9 và xu thế lãi suất USD giảm rõ ràng hơn trong quý 4/2025 và quý 1/2026. Khả năng tỷ giá USD/VND sẽ tiếp tục giao dịch ở mức cao quanh 26.400 - 26.500 đồng/USD trong quý 3/2025 và sẽ giảm nhẹ xuống quanh mức 26.000 đồng/USD vào cuối 2025 và đầu 2026. Ở mức 26.000 đồng/USD, tiền đồng có thể giảm giá khoảng 2 - 3% so với USD trong năm 2025.

Trong bối cảnh lạc quan nhất nếu có thể xảy ra khi lãi suất USD giảm vào cuối năm, ông Đinh Đức Quang cho rằng tác động thuế quan ở mức nhỏ và thị trường chứng khoán được nâng hạng thu hút mạnh trở lại dòng vốn ngoại thì có thể hy vọng lãi suất VND có thể giảm mạnh hơn khoảng 0,5 - 02,75%, đây là yếu tố quan trọng tác động tích cực lên kế hoạch tăng trưởng kinh tế 8 - 9% trong năm 2026.