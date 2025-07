Vốn tín dụng giảm, ngân hàng được bổ sung thêm hạn mức tăng trưởng tín dụng

Theo NHNN, bám sát Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, NHNN điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác góp phần ưu tiên thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tăng trưởng tín dụng đến ngày 28.7 tăng 9,64% so với cuối năm 2024. Như vậy, so với con số công bố hồi cuối tháng 6 tăng 9,9% so với cuối năm 2024 thì tín dụng của các nhà băng vào tháng 7 giảm nhẹ.

Một số ngân hàng được cấp tăng trưởng tín dụng ẢNH: NGỌC THẮNG

Ngay từ đầu năm 2025, NHNN đã giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng (TTTD) cho các tổ chức tín dụng (TCTD). Đến ngày 28.7.2025, tín dụng toàn hệ thống tăng 9,64% so với cuối năm 2024. Trong điều kiện lạm phát được kiểm soát phù hợp với mục tiêu Quốc hội, Chính phủ đề ra và thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về điều hành tăng trưởng tín dụng phù hợp, kịp thời, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, ngày 31.7 NHNN đã thông báo điều chỉnh tăng thêm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2025 đối với các tổ chức tín dụng theo nguyên tắc cụ thể, đảm bảo công khai, minh bạch. Việc bổ sung hạn mức này là sự chủ động của NHNN mà các tổ chức tín dụng không cần phải đề nghị.

Đồng thời, NHNN yêu cầu TCTD thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ và NHNN, quyết liệt tổ chức thực hiện các giải pháp về hoạt động tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, bảo đảm an toàn hệ thống và ổn định thị trường tiền tệ. Tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kiểm soát chặt chẽ đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

NHNN yêu cầu các ngân hàng: "Duy trì ổn định mặt bằng lãi suất tiền gửi và phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay thông qua tiết giảm chi phí, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cơ cấu, tổ chức lại bộ máy. Tiếp tục có chính sách tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận vốn tín dụng đối với doanh nghiệp, người dân".

Đồng thời, các nhà băng cấp tín dụng đối với khách hàng theo đúng quy định của pháp luật, chỉ đạo của NHNN tại Chỉ thị số 01 ngày 20.1.2025 về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Chấp hành các quy định của pháp luật về tỷ lệ bảo đảm an toàn, giới hạn cấp tín dụng đối với khách hàng, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro; tăng cường kiểm soát rủi ro tín dụng, các biện pháp xử lý nợ xấu, hạn chế nợ xấu phát sinh, thẩm định chặt chẽ trước khi cấp tín dụng và tăng cường kiểm tra, giám sát trước và sau khi cấp tín dụng để đảm bảo chất lượng tín dụng.

NHNN cho hay, trong thời gian tới, NHNN tiếp tục bám sát diễn biến thị trường trong nước và quốc tế, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản tạo điều kiện cho các TCTD cung ứng tín dụng cho nền kinh tế và kịp thời có giải pháp điều hành chính sách tiền tệ phù hợp.