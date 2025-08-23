Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 23.8.2025: Giảm mạnh từ đỉnh cao

Thanh Xuân
Thanh Xuân
23/08/2025 08:43 GMT+7

Giá USD trong nước sụt giảm mạnh sau khi đạt mức cao kỷ lục. Đồng bạc xanh trên thị trường thế giới tiếp tục đi xuống.

Các ngân hàng thương mại giảm mạnh giá USD từ 30 - 40 đồng sau khi đạt mức cao kỷ lục, Vietcombank mua vào còn 26.130 - 26.160 đồng, bán ra 26.520 đồng; ACB mua vào 26.140 - 26.170 đồng, bán ra 26.520 đồng; Vietinbank mua vào 25.970 đồng, bán ra 26.510 đồng…

Các ngoại tệ khác tiếp tục giảm. Tại Vietcombank, giá EUR giảm thêm 50 đồng, xuống còn 29.762 - 30.062 đồng ở chiều mua vào, bán ra 31.331 đồng; bảng Anh giảm 50 đồng, mua vào 34.420 - 34.768 đồng, bán ra 35.881 đồng…

Giá USD hôm nay 23.8.2025: Giảm mạnh từ đỉnh cao- Ảnh 1.

Giá USD giảm sau đợt tăng mạnh

ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá đô la Mỹ tiếp tục giảm, chỉ số USD-Index giảm 0,9 điểm, xuống 97,73 điểm. Đồng USD giảm mạnh sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell chỉ ra khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp của ngân hàng trung ương vào tháng 9. Các nhà đầu tư coi đó là tín hiệu "bật đèn xanh" để mua vào các tài sản rủi ro trước khi ngân hàng trung ương sẵn sàng cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, họ vẫn giữ thái độ thận trọng trước nguy cơ đình lạm và lo ngại thị trường đang quá lạc quan.

Trong bài phát biểu cuối cùng trên cương vị Chủ tịch Fed tại hội nghị chuyên đề kinh tế ở Jackson Hole, Wyoming, ông Powell ám chỉ khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 9 nhưng không đưa ra cam kết chắc chắn. Bài phát biểu hôm thứ sáu diễn ra trong bối cảnh Nhà Trắng gia tăng áp lực yêu cầu nới lỏng chính sách tiền tệ, làm dấy lên lo ngại rằng ảnh hưởng chính trị có thể khiến Fed trở nên quá quyết liệt trong việc hạ lãi suất trong tương lai.

Đồng USD giảm mạnh do lo ngại về triển vọng tăng trưởng chậm lại, cùng với những băn khoăn về tính độc lập của Fed góp phần thúc đẩy đà bán tháo. Lãi suất thấp hơn có thể khiến đồng USD kém hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư, vốn có thể tìm kiếm lợi suất tốt hơn từ các đồng tiền khác, làm suy giảm nhu cầu đối với đồng bạc xanh.

