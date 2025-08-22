Giá USD hôm nay 22.8.2025: Tăng vọt lên mức kỷ lục mới

Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh tỷ giá trung tâm 25 đồng, lên mức cao kỷ lục ở 25.295 đồng/USD. So với cuối tháng 7, tỷ giá trung tâm đã tăng 70 đồng. Các ngân hàng tăng mạnh giá USD thêm 26 đồng, Vietcombank mua vào lên 26.212 - 26.242 đồng, bán ra 26.562 đồng; ACB mua vào 26.200 - 26.230 đồng, bán ra 26.562 đồng; Vietinbank mua vào 26.254 đồng, bán ra 26.562 đồng…

Ngược lại, các ngoại tệ khác tại ngân hàng giảm. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 220 đồng, xuống còn 29.905 - 30.207 đồng ở chiều mua vào, bán ra 31.481 đồng; bảng Anh giảm 160 đồng, mua vào 34.546 - 34.894 đồng, bán ra 36.012 đồng…

Ngân hàng tăng giá USD lên mức cao kỷ lục ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo Ngân hàng Nhà nước, doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần (từ ngày 11 - 15.8) đạt khoảng 705.049 tỉ đồng, bình quân 141.010 tỉ đồng/ngày, tăng 2.830 tỉ đồng/ngày so với tuần trước đó. Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (93% tổng doanh số giao dịch VND), kỳ hạn 1 tuần (4% tổng doanh số giao dịch VND). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt 87% và 10%. Lãi suất USD dao động từ 4,29 - 4,55%/năm, thấp hơn lãi suất tiền đồng từ 4,67 - 5,78%/năm.

Trên thị trường thế giới, giá USD giảm nhẹ, chỉ số USD-Index xuống 0,02 điểm, còn 98,65 điểm. Giá USD biến động khá e dè trước thời điểm Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell phát biểu tại hội nghị Jackson Hole hôm nay.

Bộ Lao động Mỹ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của tiểu bang đã đạt 235.000 đơn (đã điều chỉnh theo mùa) trong tuần kết thúc vào ngày 16 tháng 8. Con số này cao hơn dự kiến 225.000 đơn. Con số của tuần trước không được điều chỉnh là 224.000 đơn.

Sau báo cáo việc làm tháng 7 gây thất vọng, các nhà giao dịch đã gia tăng đặt cược vào kịch bản Fed hạ lãi suất trong cuộc họp từ ngày 16 đến 17.9. Tuy nhiên, nguy cơ lạm phát tăng cao khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng thêm các biện pháp thuế quan mới vẫn là "ẩn số" khiến một số nhà hoạch định chính sách tỏ ra thận trọng.