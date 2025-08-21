Giá USD hôm nay 21.8.2025: Tăng lên mức kỷ lục

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm lên mức cao kỷ lục với 25.273 đồng/USD, thêm 10 đồng. Các ngân hàng cũng tăng giá USD thêm 10 đồng, Vietcombank lên 26.140 - 26.170 đồng chiều mua vào, bán ra 26.530 đồng; ACB mua vào 26.170 - 26.200 đồng, bán ra 26.536 đồng; Vietinbank mua vào 26.225 đồng, bán ra 26.536 đồng… Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay của đô la Mỹ. Trong khi đó, giá các ngoại tệ khác tăng giảm trái chiều. Tại Vietcombank, giá EUR tăng 80 đồng, mua vào lên 29.961 - 30.263 đồng, bán ra 31.540 đồng; bảng Anh giảm 40 đồng, mua vào 34.612 - 34.961 đồng, bán ra 36.081 đồng…

Ngân hàng tăng giá USD lên mức cao kỷ lục ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới giảm nhẹ, chỉ số USD - Index giảm 0,05 điểm, xuống 98,22 điểm. Đồng đô la Mỹ giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Thống đốc Cục Dự trữ liên bang (Fed) Lisa Cook từ chức, nhưng sau đó đã thu hẹp đà giảm khi biên bản cuộc họp gần nhất của Fed cho thấy chỉ có hai nhà hoạch định chính sách ủng hộ cắt giảm lãi suất trong tháng trước. Theo biên bản cuộc họp Fed ngày 29.7, hai thành viên phản đối quyết định giữ nguyên lãi suất tháng trước không nhận được thêm sự ủng hộ từ các thành viên khác trong việc cắt giảm lãi suất.

Ông Trump nhiều lần chỉ trích Chủ tịch Fed Jerome Powell vì quá chậm chạp trong việc cắt giảm lãi suất, và giới giao dịch dự đoán ông sẽ thay ông Powell bằng một nhân vật có quan điểm ôn hòa hơn khi nhiệm kỳ của ông Powell kết thúc. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed có thể vẫn giữ ghế trong Hội đồng Thống đốc, điều này sẽ hạn chế số lượng bổ nhiệm mà Trump có thể thực hiện và làm cản trở kế hoạch thay đổi cơ cấu Fed theo hướng "bồ câu" hơn.

Một số ngoại tệ mạnh khác tăng giảm trái chiều. Đồng euro tăng 0,09% lên mức 1,1657 USD. Đồng yen Nhật mạnh lên 0,32% so với USD, đạt 147,2 JPY/USD. Bảng Anh giảm 0,3% xuống 1,3449 USD sau khi lạm phát tại Anh tháng 7 tăng lên mức cao nhất trong 18 tháng, nhưng chưa đủ để tác động đến chính sách của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE).