Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 20.8.2025: Duy trì đà tăng, lên cao nhất trong lịch sử

An Yến
An Yến
20/08/2025 09:10 GMT+7

Giá USD trong các ngân hàng giữ xu hướng tăng và tiếp tục ghi nhận mức kỷ lục mới.

Sáng 20.8, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 8 đồng, lên 25.263 đồng và ghi nhận kỷ lục mới. Tương tự, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt ghi nhận mức cao nhất trong lịch sử. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank tăng 20 đồng, đưa giá mua chuyển khoản lên 26.140 đồng, bán ra 26.480 đồng; ACB cũng tăng 20 đồng khi mua chuyển khoản 26.140 đồng và bán ra 26.490 đồng… Giá USD tự do cũng cộng thêm 10 đồng và mua vào lên 26.520 đồng, bán ra 26.590 đồng.

Ngược với USD, nhiều ngoại tệ khác tiếp tục giảm. Chẳng hạn, giá euro tại Vietcombank giảm 33 đồng khi mua chuyển khoản xuống 30.141 đồng, bán ra còn 31.412 đồng; bảng Anh giảm 37 đồng xuống còn mua vào 34.907 đồng, bán ra 36.025 đồng. Riêng yen Nhật tăng 0,2 đồng khi mua vào lên 173,61 đồng và bán ra 182,8 đồng...

- Ảnh 1.

Giá USD sáng 20.8 trong ngân hàng tiếp tục lập kỷ lục mới

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tăng nhẹ. Chỉ số USD-Index tăng 0,2 điểm, lên 98,35 điểm. Trong khi đó, đồng euro giữ xu hướng ổn định còn bảng Anh biến động nhẹ trước những số liệu kinh tế kém tích cực của Anh. Đồng yen Nhật suy yếu so với USD do chênh lệch chính sách tiền tệ giữa Fed và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) vẫn ở mức lớn.

Các nhà đầu tư chờ đợi Hội nghị chuyên đề Chính sách kinh tế Jackson Hole của Cục Dự trữ liên bang (Fed) vào cuối tuần này để có thêm manh mối về chính sách lãi suất của Mỹ. Bên cạnh đó, Fed sẽ công bố biên bản cuộc họp ngày 29 - 30.7 vào hôm nay (theo giờ Mỹ), mặc dù có thể không có nhiều thông tin chi tiết vì cuộc họp diễn ra trước báo cáo việc làm yếu kém của tháng 7. Năm trước, Chủ tịch Fed báo hiệu sẽ chuyển hướng sang cắt giảm lãi suất. Hiện đại đa số các nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ nối lại chu kỳ hạ lãi suất vào tháng 9. Tuy nhiên, một số nhà phân tích lại cho rằng có thể Chủ tịch Fed - Jerome Powell - sẽ tiếp tục giữ nguyên quan điểm duy trì lãi suất đến hết năm. Việc Fed tăng hay giảm lãi suất đều tác động đến kinh tế toàn cầu và ảnh hưởng đến tỷ giá ngoại tệ. 


