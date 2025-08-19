Giá USD hôm nay 19.8.2025: Ngân hàng lập kỷ lục mới

Sáng 19.8, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 10 đồng, lên 25.255 đồng. Giá USD tại các ngân hàng thương mại đồng loạt tăng cao lên mức kỷ lục mới. Ngân hàng Vietcombank tăng 30 đồng, đưa giá mua chuyển khoản lên 26.120 đồng, bán ra 26.480 đồng; ACB tăng 20 đồng khi mua chuyển khoản lên 26.120 đồng và bán ra 26.470 đồng… USD tự do cũng tăng 30 đồng và mua vào lên 26.510 đồng, bán ra 26.580 đồng.

Ngược với đồng USD, nhiều ngoại tệ khác đồng loạt giảm. Cụ thể, giá euro tại Vietcombank giảm 88 đồng khi mua chuyển khoản xuống 30.172 đồng, bán ra 31.445 đồng; bảng Anh giảm 100 đồng xuống còn mua vào 34.943 đồng, bán ra 36.062 đồng; yen Nhật cũng giảm 0,4 đồng khi mua xuống 173,42 đồng và bán ra 182,6 đồng…

Giá USD sáng 19.8 trong ngân hàng lập kỷ lục mới ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới phục hồi trở lại. Chỉ số USD-Index tăng 0,23 điểm, lên 98,15 điểm. Đồng USD gia tăng khi Tổng thống Donald Trump tổ chức các cuộc đàm phán về việc chấm dứt cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Đồng thời, các nhà giao dịch đã đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 trước bài phát biểu tuần này của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell. Chủ tịch Fed sẽ có bài phát biểu tại Hội nghị kinh tế thường niên Jackson Hole. Trước đó, ông Jerome Powell nói rằng không muốn cắt giảm lãi suất vì có thể các chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump sẽ dẫn đến lạm phát cao hơn trong mùa hè này.

Nhà đầu tư sẽ theo dõi sự kiện trên để tìm kiếm manh mối về lộ trình lãi suất trong tương lai. Theo công cụ CME FedWatch, nhà đầu tư hiện đang dự báo xác suất 83% ngân hàng trung ương sẽ hạ lãi suất tại cuộc họp chính sách sẽ diễn ra trong tháng 9. Phát biểu trên CNBC, ông Lou Brien, chiến lược gia tại DRW Trading, cho rằng ông Jerome Powell sẽ có cơ hội thay đổi quan điểm khi có thông tin về thị trường lao động. Nếu thị trường lao động Mỹ suy yếu, Chủ tịch Fed có thể phải giảm lãi suất mà không cần phải chờ lạm phát. Đó cũng là cách mà Fed đã làm trong lịch sử...

