Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 18.8.2025: Đứng yên khi euro giữ đà tăng

An Yến
An Yến
18/08/2025 08:52 GMT+7

Giá USD đồng loạt đứng yên trong khi một số ngoại tệ khác biến động trái chiều.

Sáng 18.8, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 4 đồng so với cuối tuần qua, xuống 25.245 đồng. Riêng giá USD tại các ngân hàng thương mại đứng yên như Ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản 26.090 đồng, bán ra 26.450 đồng; ACB tiếp tục mua chuyển khoản 26.100 đồng và bán ra 26.450 đồng… Tương tự, USD tự do cũng duy trì chiều mua 26.480 đồng và bán ra 26.550 đồng.

Trong khi đó, một số ngoại tệ khác biến động trái chiều. Chẳng hạn, giá euro tại Vietcombank tăng 56 đồng khi mua chuyển khoản lên 30.256 đồng, bán ra 31.533 đồng. Ngược lại, bảng Anh giảm nhẹ 3 đồng khi mua chuyển khoản xuống 35.040 đồng, bán ra 36.162 đồng; yen Nhật cũng giảm 0,65 đồng khi mua xuống 173,71 đồng và bán ra 182,89 đồng…

Giá USD hôm nay 18.8.2025: Đứng yên khi euro giữ đà tăng - Ảnh 1.

Giá USD sáng 18.8 đứng yên trong khi euro duy trì đà tăng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới không biến động nhiều. Chỉ số USD-Index xoay quanh 97,92 điểm, tăng không đáng kể so với hôm qua. Đồng bạc xanh đã suy yếu, nguyên nhân do lạm phát Mỹ bất ngờ gia tăng khi chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 7 cao hơn dự báo. Điều này khiến các nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang (Fed) sẽ giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế Mỹ đang chậm lại. Nếu Fed giảm lãi suất tại kỳ họp tháng 9 tới thì đây sẽ là lần đầu tiên nới lỏng trong năm nay và nhiều dự đoán sẽ có thêm một lần khác vào cuối năm.

Tuy nhiên, phát biểu trên CNBC, ông Kyle Chapman, chuyên gia ngoại hối tại Ballinger & Co, cho biết con số PPI tuần trước là một cú sốc, nhưng vẫn còn rất ít bằng chứng cụ thể về sự gia tăng lạm phát do thuế quan. Dữ liệu việc làm và lạm phát của Mỹ trong những tháng tới sẽ được theo dõi chặt chẽ để tìm dấu hiệu cho thấy chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump gây ra thiệt hại thế nào cho nền kinh tế nước này. 

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
