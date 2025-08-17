Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 17.8.2025: Tăng vọt cùng euro, bảng Anh

An Yến
17/08/2025 07:54 GMT+7

Giá USD và nhiều ngoại tệ khác trong nước đồng loạt tăng mạnh dù thế giới đi xuống.

Giá USD trong nước tiếp tục tăng lên mức kỷ lục trong tuần. Hiện Ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản 26.090 đồng và bán ra 26.450 đồng, tăng 50 đồng so với cuối tuần trước; ACB cũng tăng 50 đồng sau một tuần, đưa giá mua chuyển khoản lên 26.050 đồng, bán ra 26.450 đồng… Tương tự, giá USD tự do tăng 50 đồng sau một tuần khi mua vào lên 26.480 đồng và bán ra 26.550 đồng.

Tuần này, nhiều ngoại tệ cũng tăng cùng chiều giá USD. Cụ thể, giá euro tại Vietcombank tăng 138 đồng khi mua chuyển khoản lên 30.202 đồng, bán ra lên 31.477 đồng; bảng Anh tăng 386 đồng khi mua chuyển khoản lên 35.042 đồng, bán ra lên 36.165 đồng; yen Nhật cũng tăng 0,75 đồng khi mua 174,32 đồng và bán ra 183,54 đồng…

Giá USD và nhiều ngoại tệ như euro, bảng Anh đồng loạt tăng

Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, tỷ giá hối đoái USD/VND tại Việt Nam đang gặp sức ép khá lớn, nhất là khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) không giảm lãi suất. Chỉ khi nào Fed nhanh chóng giảm lãi suất thì áp lực tỷ giá cho Việt Nam mới giảm bớt.

Ngược lại, giá USD thế giới quay đầu đi xuống trong tuần. Chỉ số USD-Index đứng ở mức 97,84 điểm, giảm 0,43 điểm so với cuối tuần trước. Đồng bạc xanh suy yếu sau khi chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 7 của Mỹ tăng cao hơn dự báo. Dữ liệu này khiến nhà đầu tư lo ngại lạm phát của Mỹ có thể duy trì ở mức cao, song đồng thời làm gia tăng đồn đoán về khả năng Fed sẽ sớm cân nhắc cắt giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng. Theo công cụ CME FedWatch, khả năng Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm (tương ứng 0,25%) hiện lên tới 93%. Đây có thể sẽ là lần giảm đầu tiên trong năm 2025 và nhiều chuyên gia dự báo Fed có thể tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ thêm một lần nữa trong năm nay.

Trong khi đó, các tài sản rủi ro lại được hưởng lợi. Thị trường chứng khoán Mỹ và nhiều nơi tăng vọt. Đồng tiền kỹ thuật số bitcoin lập kỷ lục mới trong tuần, vượt mốc 123.500 USD/BTC, phá vỡ đỉnh cao mọi thời đại trước đó.

Xem thêm bình luận