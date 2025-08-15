Giá USD hôm nay 15.8.2025: Tỷ giá trung tâm tăng lên kỷ lục

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 9 đồng, lên 25.249 đồng/USD. Đây là mức cao nhất của tỷ giá trung tâm từ trước đến nay. Các ngân hàng thương mại giữ giá USD ở mức cao, Vietcombank mua vào 26.050 - 26.080 đồng, bán ra 26.440 đồng; ACB mua vào 26.070 - 26.100 đồng, bán ra 26.450 đồng; Vietinbank mua vào 26.070 đồng, bán ra 26.430 đồng… Giá một số ngoại tệ khác trong ngân hàng giảm. Tại Vietcombank, EUR giảm 90 đồng, xuống 29.809 - 30.111 đồng chiều mua vào, bán ra 31.381 đồng; bảng Anh giảm 130 đồng, mua vào 34.623 - 34.972 đồng, bán ra 36.092 đồng…

Ngân hàng giữ giá USD ở mức cao ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới tăng mạnh trở lại, chỉ số USD-Index tăng 0,36 điểm, lên 98,2 điểm. Đồng đô la Mỹ tăng giá trên diện rộng sau khi chỉ số giá sản xuất tại Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến trong tháng 7, do chi phí dịch vụ và hàng hóa tăng. Điều này cho thấy lạm phát có thể gia tăng trong những tháng tới. Dù số liệu này không làm thay đổi dự báo về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9, nhưng làm dấy lên lo ngại rằng các mức thuế nhập khẩu có thể tiếp tục kích thích lạm phát trong những tháng tới và có thể thay đổi lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed trong những tháng còn lại của năm.

Theo ông Matt Weller, giám đốc nghiên cứu thị trường toàn cầu tại StoneX, số liệu lạm phát cũng đặt ra câu hỏi liệu Fed có thể duy trì tốc độ cắt giảm lãi suất mạnh mẽ trong những tháng còn lại của năm hay không. Mặc dù thị trường tài chính đã gần như chắc chắn Fed sẽ cắt lãi suất vào ngày 17.9, nhưng việc lạm phát dịch vụ tăng và kỳ vọng thuế quan tiếp tục đẩy giá hàng hóa lên khiến một số nhà kinh tế nghi ngờ về khả năng Fed sẽ nới lỏng chính sách mạnh mẽ hơn, trừ khi thị trường lao động xấu đi đáng kể.

Trong khi giá USD tăng mạnh thì đồng euro giảm 0,5% xuống 1,16413 USD, bảng Anh giảm 0,3% xuống 1,35325 USD. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo không nên kỳ vọng vào một đợt phục hồi bền vững của đồng USD.