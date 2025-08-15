Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 15.8.2025: Tỷ giá trung tâm tăng lên kỷ lục

Thanh Xuân
Thanh Xuân
15/08/2025 08:59 GMT+7

Ngân hàng giữ giá USD ở mức cao, trong khi các ngoại tệ khác giảm mạnh. Bên cạnh đó, đồng bạc xanh trên thị trường thế giới tăng mạnh trở lại.

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 9 đồng, lên 25.249 đồng/USD. Đây là mức cao nhất của tỷ giá trung tâm từ trước đến nay. Các ngân hàng thương mại giữ giá USD ở mức cao, Vietcombank mua vào 26.050 - 26.080 đồng, bán ra 26.440 đồng; ACB mua vào 26.070 - 26.100 đồng, bán ra 26.450 đồng; Vietinbank mua vào 26.070 đồng, bán ra 26.430 đồng… Giá một số ngoại tệ khác trong ngân hàng giảm. Tại Vietcombank, EUR giảm 90 đồng, xuống 29.809 - 30.111 đồng chiều mua vào, bán ra 31.381 đồng; bảng Anh giảm 130 đồng, mua vào 34.623 - 34.972 đồng, bán ra 36.092 đồng…

Giá USD hôm nay 15.8.2025: Tỷ giá trung tâm tăng lên kỷ lục- Ảnh 1.

Ngân hàng giữ giá USD ở mức cao

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới tăng mạnh trở lại, chỉ số USD-Index tăng 0,36 điểm, lên 98,2 điểm. Đồng đô la Mỹ tăng giá trên diện rộng sau khi chỉ số giá sản xuất tại Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến trong tháng 7, do chi phí dịch vụ và hàng hóa tăng. Điều này cho thấy lạm phát có thể gia tăng trong những tháng tới. Dù số liệu này không làm thay đổi dự báo về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9, nhưng làm dấy lên lo ngại rằng các mức thuế nhập khẩu có thể tiếp tục kích thích lạm phát trong những tháng tới và có thể thay đổi lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed trong những tháng còn lại của năm.

Theo ông Matt Weller, giám đốc nghiên cứu thị trường toàn cầu tại StoneX, số liệu lạm phát cũng đặt ra câu hỏi liệu Fed có thể duy trì tốc độ cắt giảm lãi suất mạnh mẽ trong những tháng còn lại của năm hay không. Mặc dù thị trường tài chính đã gần như chắc chắn Fed sẽ cắt lãi suất vào ngày 17.9, nhưng việc lạm phát dịch vụ tăng và kỳ vọng thuế quan tiếp tục đẩy giá hàng hóa lên khiến một số nhà kinh tế nghi ngờ về khả năng Fed sẽ nới lỏng chính sách mạnh mẽ hơn, trừ khi thị trường lao động xấu đi đáng kể.

Trong khi giá USD tăng mạnh thì đồng euro giảm 0,5% xuống 1,16413 USD, bảng Anh giảm 0,3% xuống 1,35325 USD. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo không nên kỳ vọng vào một đợt phục hồi bền vững của đồng USD.

Tin liên quan

Giá USD hôm nay 14.8.2025: Tăng lên mức cao kỷ lục

Giá USD hôm nay 14.8.2025: Tăng lên mức cao kỷ lục

Ngân hàng tăng giá USD cùng các ngoại tệ khác trong khi trên thị trường thế giới, đồng bạc xanh tiếp tục giảm mạnh.

Khám phá thêm chủ đề

Giá USD Ngân hàng Nhà nước ngân hàng Vietcombank Mỹ Lãi suất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận