Giá USD hôm nay 14.8.2025: Tăng lên mức cao kỷ lục

Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 7 đồng, xuống 25.240 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại tăng giá USD thêm 10 đồng, Vietcombank mua vào lên 26.070 - 26.100 đồng, bán ra 26.460 đồng; ACB mua vào 26.080 - 26.110 đồng, bán ra 26.460 đồng; Vietinbank mua vào 26.108 đồng, bán ra 26.468 đồng… Đây là mức giá cao nhất của USD trong ngân hàng.

Các ngoại tệ khác trong ngân hàng cũng tăng cao. Tại Vietcombank, giá EUR tăng thêm 60 đồng, lên 29.991 - 30.294 đồng chiều mua vào, bán ra 31.572 đồng; bảng Anh tăng 240 đồng, mua vào lên 34.785 - 35.136 đồng, bán ra 36.261 đồng; yen Nhật tăng 1,4 đồng, mua vào lên 172,85 - 174,59 đồng, bán ra 183,82 đồng…

Giá USD cùng các ngoại tệ khác tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, đồng đô la Mỹ tiếp tục suy yếu, chỉ số USD-Index giảm 0,32 điểm, xuống 97,79 điểm. Đây là ngày giảm thứ 2 liên tiếp sau khi chỉ số lạm phát Mỹ được công bố tăng nhẹ, góp phần gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang (Fed) sẽ hạ lãi suất vào tháng tới, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây sức ép kêu gọi giảm lãi suất. Những yếu tố này đã khiến nhà đầu tư đẩy đà bán tháo.

Đợt suy yếu mới đây của đồng USD đang đe dọa xóa bỏ phần phục hồi ngắn kể từ đầu tháng 7, sau khi đồng bạc xanh đã mất khoảng 10% trong nửa đầu năm nay. Đồng USD yếu đã hỗ trợ đồng EUR và bảng Anh tăng giá. Đồng tiền chung châu Âu tăng 0,2% lên 1,1698 USD, có lúc chạm mức cao nhất kể từ ngày 28.7. Tương tự, đồng bảng Anh tăng 0,5% lên 1,3567 USD, cũng chạm mức cao nhất kể từ ngày 24.7. Thị trường lao động Anh tiếp tục suy yếu, song tăng trưởng tiền lương vẫn mạnh, theo số liệu công bố hôm thứ ba, phản ánh lý do Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) thận trọng trong việc cắt giảm lãi suất.