Giá USD hôm nay 13.8.2025: Lập kỷ lục mới

Sáng 13.8, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.247 đồng, tăng 4 đồng so với hôm qua. Giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại cũng đồng loạt tăng mạnh và lập kỷ lục mới khi bán ra 26.450 đồng. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank tăng 40 đồng, đưa giá mua chuyển khoản lên 26.090 đồng và bán ra 26.450 đồng; ACB cũng tăng 40 đồng khi mua chuyển khoản lên 26.100 đồng, bán ra 26.450 đồng…

Giá USD tự do cũng tăng nhẹ 5 đồng khi mua vào 26.450 đồng và bán ra 26.505 đồng. Tương tự giá USD, nhiều ngoại tệ khác tiếp tục đi lên như giá euro tại Vietcombank tăng 206 đồng, đưa giá mua chuyển khoản lên 30.187 đồng, bán ra 31.460 đồng; bảng Anh cũng tăng 244 đồng khi mua chuyển khoản lên 34.905 đồng và bán ra 36.023 đồng… Một số chuyên gia kinh tế cho rằng, sức ép lên tỷ giá USD/VND còn cao khi Mỹ vẫn chưa hạ lãi suất.

Giá USD sáng 13.8 trong các ngân hàng tiếp tục lập kỷ lục mới ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới lại quay đầu đi xuống. Chỉ số USD-Index giảm 0,46 điểm so với hôm qua, xuống còn 98,07 điểm. Đồng USD giảm sau khi công bố cho thấy lạm phát của Mỹ tăng vừa phải trong tháng 7, khiến cho kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng tới vẫn chưa thay đổi.

Báo cáo từ Cục Thống kê lao động của Bộ Lao động Mỹ công bố hôm qua cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0,2% sau khi tăng 0,3% trong tháng 6. Trong 12 tháng tính đến tháng 7, CPI tăng 2,7% và đây cũng là mức tăng hồi tháng 6. Mức tăng CPI trong tháng 7 khớp với dự báo từ các nhà kinh tế được Reuters thăm dò trước đó.

Phát biểu trên CNBC, ông Karl Schamotta, chiến lược gia trưởng tại Công ty đầu tư Corpay, cho rằng lạm phát cơ bản vẫn bị dập tắt, tạo cơ hội cho các nhà hoạch định chính sách cơ động khi họ phản ứng với các dấu hiệu suy yếu mới xuất hiện trong thị trường lao động. Chủ tịch Fed nên cân nhắc một hành động cắt giảm trong tháng 9 khi ông ấy phát biểu tại Jackson Hole vào ngày 21 tới đây.