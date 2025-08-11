Lãi suất tiền đồng liên ngân hàng tăng gần gấp đôi

Lãi suất tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng ngày 8.8 tăng từ 1 - 3% ở các kỳ hạn, với những kỳ hạn ngắn có tốc độ tăng mạnh hơn. Cụ thể, lãi suất tiền đồng qua đêm lên 6,25%/năm, 1 tuần 6,11%/năm, 2 tuần 6,28%/năm, 1 tháng 5,51%/năm, 3 tháng 5,68%/năm, 6 tháng 5,31%/năm… So với mức 3,35 - 5,66%/năm hồi cuối tháng 7 thì lãi suất tiền đồng hiện nay đã tăng gần gấp đôi ở một số kỳ hạn. Dù lãi suất tăng nhưng doanh số giao dịch giữa các nhà băng cũng đạt mức cao. Chẳng hạn, kỳ hạn qua đêm lên 527.820 tỉ đồng, 1 tuần lên 10.910 tỉ đồng… Điều này cho thấy, thanh khoản của các ngân hàng cũng căng thẳng nên tăng cường vay mượn lẫn nhau ở mức cao.

Lãi suất tiền đồng liên ngân hàng tăng cao ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong khi đó, lãi suất huy động tiền đồng của các ngân hàng đối với cá nhân, doanh nghiệp không có sự thay đổi nhiều. Lãi suất không kỳ hạn ở mức từ 0,1 - 0,5%/năm; 1 tháng từ 1,6 - 3,6%/năm; 3 tháng 1,9 - 4,3%; 6 tháng 3,9 - 5,2%/năm….

Trên thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bơm ròng tiền ra thị trường. Ngày 11.8, hơn 26.476 tỉ đồng được bơm ra thị trường, tương đương gần 1 tỉ USD. Trong đó có 6 thành viên trúng thầu hơn 7.561 tỉ đồng ở kỳ hạn 7 ngày; 4 thành viên trúng hơn 8.908 tỉ đồng kỳ hạn 14 ngày; 3 thành viên trúng hơn 10.005 tỉ đồng kỳ hạn 28 ngày. Lãi suất trúng thầu là 4%/năm.

Mới đây, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam có công văn kêu gọi các ngân hàng chung tay giảm lãi suất cho vay hỗ trợ nền kinh tế. Các ngân hàng ổn định lãi suất huy động tiền gửi tại các kỳ hạn, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tiết giảm chi phí hợp lý, tạo dư địa giảm lãi suất cho vay. Trên cơ sở đó, tùy theo khả năng tài chính của mình xem xét giảm lãi suất cho vay và triển khai các chương trình tín dụng phù hợp nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng với lãi suất hợp lý.