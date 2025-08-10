Tín dụng tăng, lãi suất khó giảm

Tăng trưởng tín dụng có thể lên 18 - 19%

Ngay từ đầu năm, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8%, NHNN đưa ra chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 16%, điều này đồng nghĩa hệ thống ngân hàng (NH) cho nền kinh tế vay tăng thêm 2,5 triệu tỉ đồng, tương đương dư nợ tín dụng cuối năm 2025 ở mức 18,1 triệu tỉ đồng. Theo dữ liệu mới công bố từ NHNN, tăng trưởng tín dụng đến cuối tháng 7 đạt 9,8%. Với sự điều chỉnh tăng trưởng kinh tế lên 8,3 - 8,5%, PGS-TS Nguyễn Hữu Huân - giảng viên Trường đại học Kinh tế TP.HCM phân tích: Thường thì 2,2 - 2,5 đồng tăng trưởng tín dụng sẽ tạo ra 1 đồng tăng trưởng kinh tế, để GDP đạt 8,3 - 8,5%, tăng trưởng tín dụng trong năm 2025 có thể sẽ lên 18 - 19%.

Tương tự, ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối kinh doanh tiền tệ, NH UOB Việt Nam cũng tính toán: Tăng trưởng tín dụng trong 6 tháng đầu năm gần 10% nên có thể trong năm 2025 sẽ tăng 18 - 20% để hỗ trợ nền kinh tế với mức lãi suất hiện nay. Khả năng các ngân hàng thương mại giảm mạnh lãi suất huy động, lãi suất cho vay VND trong những tháng cuối năm. Mức lãi suất huy động VND trong tháng 8 hiện thấp hơn cùng kỳ 2025 khoảng 0,2 - 0,4% tùy kỳ hạn, phù hợp trong tổng thể tương quan với lãi suất USD quốc tế và biến động tỷ giá USD/VND trong những tháng qua.

Tăng trưởng tín dụng nhanh gây áp lực lên lãi suất ẢNH: NGỌC THẮNG

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích khách hàng cá nhân Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận xét: Dù NHNN chưa có động thái điều chỉnh mức tăng trưởng tín dụng nhưng việc chủ động cấp thêm hạn mức tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng vào ngày 31.7 cho thấy NHNN đang khá chủ động. Theo nhà điều hành, việc cấp thêm này trong điều kiện lạm phát được kiểm soát phù hợp với mục tiêu Quốc hội, Chính phủ đề ra và thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về điều hành tăng trưởng tín dụng phù hợp, kịp thời, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Dựa trên công thức tính cấp tăng trưởng tín dụng cho các NH từ đầu năm thì khả năng toàn hệ thống sẽ tăng tín dụng từ 17 - 18% so với cuối năm 2024. Mức này hoàn toàn có thể đạt được khi dòng vốn tín dụng chảy vào các lĩnh vực công, dự báo tín dụng bán lẻ tiêu dùng và cho vay mua nhà sẽ tăng mạnh vào quý 3 và 4 của năm.

Áp lực lên lãi suất

Ông Nguyễn Hữu Huân lo ngại tín dụng chảy mạnh vào hoạt động sản xuất, kinh doanh thì kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, điều này có thể gây áp lực lên lãi suất. Thị trường chứng khoán bùng nổ trong thời gian gần đây với mức thanh khoản lên cao kỷ lục 40.000 - 50.000 tỉ đồng mỗi phiên cho thấy dòng tiền đang đổ vào kênh này. Thanh khoản của các ngân hàng thương mại gần nay cũng khá căng thể hiện qua lãi suất tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng tăng cao. Trong khi đó, lãi suất huy động tiết kiệm cá nhân, doanh nghiệp được yêu cầu giữ ổn định để hỗ trợ lãi vay thấp.

"Áp lực lãi suất thời điểm cuối năm là rất cao. Để duy trì mặt bằng lãi suất thấp bắt buộc NHNN bơm tiền ra thị trường", ông Nguyễn Hữu Huân cho hay. Cùng quan điểm, ông Nguyễn Thế Minh cũng cho rằng lãi suất cuối năm khó có thể giảm thêm khi các kênh đầu tư như chứng khoán đang hút vốn, thanh khoản ngân hàng cũng căng thẳng. Hiện nay, tỷ suất lợi nhuận ròng (NIM) trong ngân hàng đang ở mức thấp nhất kể từ năm 2020 đến nay. Chính vì vậy, cơ hội giảm thêm lãi suất cho vay là khó. Tuy nhiên, NHNN kêu gọi mặt bằng lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên giảm nên có thể lãi vay những lĩnh vực này không áp lực tăng bằng lãi vay bất động sản.

Nhóm nghiên cứu UOB giữ quan điểm NHNN tạm thời chưa điều chỉnh các mức lãi suất chính sách VND trong ngắn hạn mà sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến vĩ mô trong nước, theo dõi xu hướng lãi suất USD và các tác động từ chính sách thuế quan mới của Mỹ có hiệu lực từ 1.8, từ đó sẽ có quyết định về lãi suất VND. UOB cũng nghiêng về quan điểm NHNN sẽ nhanh chóng điều chỉnh giảm lãi suất VND khoảng 0,5% nếu lãi suất USD được cắt giảm trong phiên họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào tháng 9 và xu thế lãi suất USD giảm rõ ràng hơn trong quý 4/2025 và quý 1/2026. Khả năng tỷ giá USD/VND sẽ tiếp tục giao dịch ở mức cao quanh 26.400 - 26.500 đồng/USD trong quý 3/2025 và sẽ giảm nhẹ xuống quanh mức 26.000 đồng/USD vào cuối 2025 và đầu 2026. Ở mức 26.000 đồng/USD, tiền đồng có thể giảm giá khoảng 2 - 3% so với USD trong năm 2025.

Trong bối cảnh lạc quan nhất nếu có thể xảy ra khi lãi suất USD giảm vào cuối năm, ông Đinh Đức Quang đánh giá, tác động thuế quan ở mức nhỏ và thị trường chứng khoán được nâng hạng thu hút mạnh trở lại dòng vốn ngoại thì có thể hy vọng lãi suất VND có thể giảm mạnh hơn khoảng 0,5 - 0,75%, đây là yếu tố quan trọng tác động tích cực lên kế hoạch tăng trưởng kinh tế 8 - 9% trong năm 2026.

Liên quan đến việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu bỏ biện pháp cấp room tín dụng vào năm 2026, ông Nguyễn Thế Minh cho rằng, các ngân hàng hiện nay đã thực hiện theo chuẩn Basel 2 và đang tiến tới Basel 3. Khi các NH đáp ứng được các chuẩn Basel 3 thì được tăng room tín dụng mà không cần hạn mức cấp từ NHNN. Trường hợp ngân hàng nào chưa đáp ứng được các tiêu chí này thì buộc NHNN phải kiểm soát và cấp room tăng trưởng tín dụng.



