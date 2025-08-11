Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Ngân hàng cho vay mua ô tô điện lãi suất 6,9%/năm

Thanh Xuân
Thanh Xuân
11/08/2025 14:45 GMT+7

Ngày 11.8, Ngân hàng Shinhan Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi lãi suất vay dành cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp vay mua ô tô điện với lãi suất từ 6,9%/năm.

Shinhan Việt Nam cho vay mua ô tô điện với mức lãi suất 6,9%/năm được áp dụng cố định trong 3 năm vay đầu tiên, hạn mức cho vay lên 80% giá trị xe mới. Chương trình áp dụng cho tất cả các dòng xe điện đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Chương trình này được triển khai từ nay đến 31.12.2025. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai các giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường, thúc đẩy xu hướng sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với khí hậu, góp phần hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam vào năm 2050.

Shinhan Việt Nam cho vay mua ô tô điện

Ngoài chương trình này, Shinhan dự kiến triển khai thêm nhiều chương trình khác, đồng thời mở rộng hợp tác với các nhà sản xuất và đại lý xe điện nhằm hỗ trợ khách hàng thêm nhiều lựa chọn tài chính linh hoạt, phù hợp với xu hướng tiêu dùng xanh hiện đại.

Bên cạnh chương trình ưu đãi cho xe điện, đối với những dòng xe thông thường khác, Ngân hàng Shinhan vẫn tiếp tục áp dụng mức lãi suất cạnh tranh, với 3 gói lãi suất cho khách hàng linh hoạt lựa chọn, bao gồm: 7,1%/năm cố định 12 tháng, 7,5%/năm cố định 24 tháng hoặc 7,9%/năm cố định 36 tháng. Đặc biệt, khách hàng mua xe hybrid sẽ được giảm thêm lãi suất 0,1%/năm, và đối với các dòng xe do THACO AUTO phân phối, mức giảm có thể lên đến 0,3%/năm trên lãi suất hiện hành.

Đến cuối tháng 6, tổng dư nợ tín dụng cho vay tiêu dùng trên địa bàn khu vực Đông Nam bộ (TP.HCM và Đồng Nai mới) đạt khoảng 1,445 triệu tỉ đồng, chiếm 27,1% trong tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn, tăng 6% so với cuối năm 2024 và tăng 13,4% so với cùng kỳ.

