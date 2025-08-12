Giá USD hôm nay 12.8.2025: Lập kỷ lục mới

Sáng 12.8, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.243 đồng, tăng 12 đồng so với hôm qua. Tương tự, giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại đồng loạt tăng. Chẳng hạn, Ngân hàng Vietcombank tăng 10 đồng, đưa giá mua chuyển khoản lên 26.050 đồng và bán ra 26.410 đồng; ACB cũng tăng 10 đồng khi mua chuyển khoản lên 26.060 đồng, bán ra 26.410 đồng… Đây là mức giá kỷ lục mới trong hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, giá USD tự do đứng yên khi vẫn mua vào 26.430 đồng và bán ra 26.500 đồng.

Giá USD sáng 12.8 trong ngân hàng lập kỷ lục mới ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới cũng tăng trở lại. Chỉ số USD-Index đạt 98,53 điểm, tăng 0,2 điểm so với hôm qua. Đồng bạc xanh hồi phục khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp gia hạn thời hạn áp thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc thêm 90 ngày. Tuy nhiên, trọng tâm của tuần này mà nhà đầu tư chờ đợi sẽ là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 của Mỹ sẽ công bố vào hôm nay (theo giờ Mỹ) và tiếp theo là chỉ số giá sản xuất (PPI) dự kiến đưa ra vào ngày 14.8. Hai báo cáo trên sẽ đóng vai trò quan trọng trong chính sách lãi suất của Cục Dự trữ liên bang (Fed).

Các chuyên gia kinh tế dự báo CPI tháng 7 tại Mỹ sẽ tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước, theo ước tính của Dow Jones. CPI cốt lõi, không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm biến động - được dự báo tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, lần lượt đều cao hơn so với số liệu tương ứng hồi tháng 6 là 0,2% và 2,9%. Các nhà đầu tư dự báo xác suất 87% Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 9 dù vẫn còn nhiều nghi ngờ.

Song song đó, giá USD cũng có thể bị tác động bởi chính sách nhân sự tại Fed khi Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị để giới thiệu nhiều quan chức ủng hộ quan điểm chính sách tiền tệ ôn hòa của ông tham gia vào cơ quan này, trong đó có ứng cử viên vào vị trí Chủ tịch Fed mới khi nhiệm kỳ của ông Jerome Powell kết thúc vào tháng 5.2026...



