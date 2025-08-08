Thỏa thuận 'đình chiến' thuế quan Mỹ - Trung có thể gia hạn thêm 90 ngày

Trả lời Fox News về kịch bản sau khi thỏa thuận tạm hoãn thuế quan Mỹ - Trung hết hạn vào tuần tới, Bộ trưởng Lutnick ngày 7.8 cho hay: "Tôi nghĩ chúng ta nên để nhóm đàm phán thương mại và Tổng thống Trump đưa ra quyết định, nhưng có khả năng hai bên sẽ đạt được một thỏa thuận và gia hạn thêm 90 ngày".

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick phát biểu tại Nhà Trắng ngày 31.7.2025 ẢNH: AP

Tuyên bố của ông Lutnick được đưa ra chỉ ít giờ sau khi hàng loạt mức thuế đối ứng với hàng chục đối tác thương mại mà Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố chính thức có hiệu lực.

Đây là tín hiệu cụ thể và rõ ràng nhất từ phía Mỹ về việc lùi thời hạn áp thuế quan lên Trung Quốc kể từ khi các cuộc đàm phán thương mại giữa giới chức 2 bên kết thúc tại Stockholm (Thụy Điển) vào tuần trước, theo South China Morning Post ngày 8.8.

Tuần trước, khi các cuộc đàm phán giữa giới chức Mỹ - Trung Quốc diễn ra vào ngày 28 - 29.7 tại Stockholm, Bộ trưởng Lutnick cũng từng đề cập việc gia hạn thêm 90 ngày thỏa thuận "đình chiến" thuế quan Mỹ - Trung.

Trong cuộc phỏng vấn với CBS News hôm 1.8, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho hay giới chức Mỹ - Trung Quốc đang làm việc hướng tới việc gia hạn thỏa thuận thuế quan.

Kể từ tháng 4, Mỹ tuyên bố áp thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc lên tới 145%. Để trả đũa, Trung Quốc đã áp lại mức thuế lên tới 125% đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ, đồng thời áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu với các nguyên liệu thô chiến lược.

Vào tháng 5, Mỹ - Trung Quốc đã nhất trí tại Geneva (Thụy Sĩ) về việc tạm dừng áp dụng thuế quan mới trong 90 ngày.

Các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước đến nay vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết. Tổng thống Trump ngày 6.8 cảnh báo Trung Quốc có thể phải chịu thuế trừng phạt vì mua dầu của Nga, vài giờ sau khi ông chủ Nhà Trắng áp thuế 25% lên Ấn Độ vì hành động này.

Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro cũng cho rằng hành động như vậy khó có thể xảy ra vì mức thuế cao hơn có thể gây tổn hại cho Mỹ.

Phía Trung Quốc chưa bình luận về tuyên bố mới nhất của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick. Trước đó, ông Lý Thành Cương, Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc, cho hay: "Theo sự đồng thuận giữa Trung Quốc và Mỹ, cả 2 bên sẽ tiếp tục thúc đẩy việc gia hạn tạm dừng áp dụng mức thuế quan đối ứng ban đầu 24% đối với phía Mỹ cũng như các biện pháp đối phó từ phía Trung Quốc". Ông Lý đưa ra tuyên bố trên sau cuộc đàm phán giữa Mỹ - Trung kết thúc tại Stockholm, theo South China Morning Post.