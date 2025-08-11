Giá USD hôm nay 11.8.2025: Đi ngang khi yen Nhật, euro quay đầu giảm

Sáng 11.8, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.231 đồng, tăng 3 đồng so với cuối tuần qua. Giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại đi ngang như Ngân hàng Vietcombank tiếp tục mua chuyển khoản 26.040 đồng và bán ra 26.400 đồng; ACB cũng duy trì giá mua chuyển khoản 26.050 đồng, bán ra 26.400 đồng như cuối tuần qua… Tương tự, giá USD tự do tiếp tục được mua vào 26.430 đồng và bán ra 26.500 đồng.

Trong khi đó, giá euro tại Vietcombank giảm 37 đồng so với cuối tuần qua khi mua chuyển khoản xuống 30.044 đồng, bán ra 31.312 đồng; yen Nhật cũng giảm 0,6 đồng và còn mua vào 173,04 đồng và bán ra 182,19 đồng. Ngược lại, bảng Anh tiếp tục tăng 11 đồng khi mua chuyển khoản lên 34.679 đồng, bán ra lên 35.790 đồng…

Giá USD sáng 11.8 đi ngang trong khi yen Nhật, euro quay đầu giảm ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Giá USD thế giới cũng giảm nhẹ sáng đầu tuần. Chỉ số USD-Index giảm 0,05 điểm xuống 98,23 điểm. Những ngày vừa qua, giá USD trong nước liên tục tăng cao. Trong báo cáo thị trường tiền tệ mới công bố, Công ty chứng khoán MBS dự báo giá USD tại Việt Nam có thể giảm vào cuối năm khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) được kỳ vọng bắt đầu cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, các yếu tố nội tại vẫn sẽ gây áp lực tăng tỷ giá USD/VND, bao gồm chênh lệch lãi suất USD-VND vẫn tiếp diễn cho dù Fed cắt giảm lãi suất xuống 4%. Áp lực còn đến từ nhu cầu nhập khẩu lớn hơn khi mức thuế 0% được áp dụng hàng hóa từ Mỹ vào Việt Nam, trong khi xuất khẩu nói chung sẽ chậm lại, dẫn đến thặng dư thương mại bị thu hẹp. Bên cạnh đó, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có thể sẽ chậm lại chờ đợi các thông tin rõ ràng hơn về thuế quan và chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới trong bối cảnh giá vàng tăng.

Phát biểu trên CNBC, ông Shaun Osborne, chiến lược gia FX trưởng tại Scotiabank, cho rằng Fed đang hướng tới việc cắt giảm lãi suất có lẽ nhanh hơn một chút so với dự kiến của thị trường, và thậm chí có thể suy đoán rằng Fed sẽ nới lỏng mạnh mẽ hơn so với dự kiến của nhiều nhà đầu tư...