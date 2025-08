Giá USD hôm nay 4.8.2025: Đứng yên khi yen Nhật, bảng Anh tăng cao

Sáng 4.8, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.240 đồng, giảm 9 đồng so với cuối tuần qua. Giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại đứng yên như Vietcombank mua chuyển khoản 26.030 đồng, bán ra 26.390 đồng; ACB tiếp tục mua chuyển khoản 26.040 đồng và bán ra 26.390 đồng… Riêng USD tự do tăng 10 đồng ở chiều mua, lên 26.410 đồng và giữ nguyên chiều bán ra 26.480 đồng.

Trong khi đó, nhiều ngoại tệ khác bật tăng. Cụ thể, giá euro tại Vietcombank tăng 381 đồng khi chiều mua chuyển khoản lên 29.821 đồng, bán ra 31.079 đồng; bảng Anh tăng 165 đồng với giá mua lên 34.207 đồng, bán ra 35.302 đồng; yen Nhật tăng 3,62 đồng khi mua vào lên 173,11 đồng, bán ra 182,27 đồng…

Giá USD sáng 4.8 đứng yên trong khi yen Nhật, bảng Anh tăng mạnh ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tăng nhẹ sáng đầu tuần. Chỉ số USD-Index tăng 0,24 điểm so với hôm qua, lên 98,93 điểm. Đồng USD đã giảm mạnh trong cuối tuần sau báo cáo việc làm trong tháng 7 của Mỹ yếu kém. Đồng bạc xanh cũng gặp thêm áp lực giảm giá sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho biết Thống đốc Adriana Kugler đã từ chức và có hiệu lực từ ngày 8.8. Hôm 1.8, Tổng thống Donald Trump cũng đã ra lệnh sa thải ủy viên Cục Thống kê Lao động Erika McEntarfer của Bộ Lao động sau tin dữ liệu việc làm yếu hơn dự kiến và các điều chỉnh giảm.

Bà Helen Given, giám đốc giao dịch tại Money USA, phát biểu trên CNBC rằng báo cáo việc làm tồi tệ hơn bất kỳ mong đợi nào và điều tệ hơn cả là con số tháng trước thậm chí đã được điều chỉnh giảm. Chủ tịch Fed - Jerome Powell - đã nói về việc sẽ xem xét giữ lãi suất ổn định hơn trong thời gian dài hơn, nhưng với bộ dữ liệu việc làm quá tiêu cực này, thị trường lao động rõ ràng đang hạ nhiệt, điều đó cũng sẽ đẩy kỳ vọng của diễn biến nới lỏng vào tháng 9. Trên thị trường, số lượng các nhà phân tích đã gia tăng dự báo về khả năng Fed bắt đầu giảm lãi suất từ tháng 9 tới...