Giá USD hôm nay 27.7.2025: Đồng loạt giảm ngược với euro, yen Nhật

Giá USD trong nước ghi nhận một tuần sụt giảm. Hiện Ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản 25.960 đồng và bán ra 26.320 đồng, giảm 20 đồng so với cuối tuần trước; ACB giảm 10 đồng sau một tuần, đưa giá mua chuyển khoản xuống 25.970 đồng, bán ra xuống 26.320 đồng… Riêng USD tự do duy trì giá mua 26.370 đồng nhưng tăng 20 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước, lên 26.470 đồng.

Ngược chiều giá USD, nhiều ngoại tệ khác tăng cao. Cụ thể, giá euro tại Vietcombank mua chuyển khoản lên 30.194 đồng và bán ra lên 31.468 đồng, tăng 295 đồng so với cuối tuần trước. Đồng yen Nhật cũng tăng gần 1 đồng khi được mua vào lên 172,36 đồng, bán ra 181,47 đồng; bảng Anh tăng 57 đồng, đưa giá mua lên 34.604 đồng và bán ra 35.712 đồng…

Giá USD giảm trong khi giá euro, yen Nhật tăng cao ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới cũng ghi nhận một tuần đi xuống. Chỉ số USD-Index giảm 0,79 điểm so với cuối tuần trước, xuống 97,67 điểm. Dù có những phiên đi lên nhưng đồng bạc xanh vẫn ghi nhận mức giảm trong vòng một tháng qua trong bối cảnh nhà đầu tư chờ đợi thêm tiến triển trong đàm phán thuế quan và cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sắp tới. Thị trường gần như chắc chắn Fed sẽ giữ nguyên lãi suất bất chấp áp lực nặng nề từ Tổng thống Trump yêu cầu cắt giảm mạnh. Các nhà đầu tư dự báo đợt cắt giảm lãi suất của Fed sẽ diễn ra vào tháng 9 tới với khoảng 50% khả năng và sẽ có những đợt cắt tiếp theo trong cuối năm.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giữ nguyên lãi suất hôm 24.7 vừa qua. Lãi suất chủ chốt của ECB hiện là 2%, giảm so với mức 4% một năm trước và lạm phát đã quay trở lại mục tiêu 2% của ECB. Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ họp vào ngày 7.8 và thị trường kỳ vọng một đợt cắt giảm lãi suất 0,25% ngay cả sau khi dữ liệu tuần trước cho thấy lạm phát tăng đột biến bất ngờ và thị trường lao động hạ nhiệt không đáng lo ngại như dự báo. Lạm phát dai dẳng đồng nghĩa với việc BoE đã thận trọng hơn hầu hết các ngân hàng khác trong việc nới lỏng…