Giá USD hôm nay 24.7.2025: Ngân hàng giữ ở mức cao

Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 11 đồng, xuống 25.166 đồng/USD. Các ngân hàng không thay đổi giá USD và duy trì ở mức cao, ACB mua vào 25.940 - 25.970 đồng, bán ra 26.320 đồng; Vietinbank mua vào 25.975 đồng, bán ra 26.335 đồng; Vietcombank mua vào 25.930 đồng, bán ra 26.320 đồng…

Trên thị trường liên ngân hàng, doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần (từ ngày 14 - 18.7) đạt khoảng 501.355 tỉ đồng, bình quân 100.271 tỉ đồng/ngày, tăng 15.781 tỉ đồng/ngày so với tuần trước đó. Các giao dịch USD có doanh số lớn nhất ở kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt 84% và 11%. Đối với các giao dịch bằng USD, lãi suất bình quân có xu hướng biến động nhẹ so với tuần trước. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm không đổi so với tuần trước và vẫn giữ ở mức 4,3%/năm. Lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tuần giảm nhẹ 0,01%/năm xuống mức 4,31%/năm, trong khi đó, lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tháng tăng nhẹ 0,02%/năm lên mức 4,41%/năm.

Giá USD trên thị trường thế giới tiếp tục giảm, chỉ số USD-Index xuống 0,2 điểm, còn 97,21 điểm. Liên minh châu Âu và Mỹ đang hướng tới một thỏa thuận thương mại mới, theo đó sẽ áp mức thuế chung 15% đối với hàng hóa EU nhập khẩu vào Mỹ. Thỏa thuận này sẽ phản ánh thỏa thuận tương tự mà Mỹ vừa đạt được với Nhật Bản. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ ba công bố giảm thuế nhập khẩu ô tô Nhật Bản xuống còn 15% để đổi lấy gói đầu tư trị giá 550 tỉ USD vào Mỹ.

Kể từ khi ông Trump công bố các mức thuế rộng rãi đối với các đối tác thương mại vào ngày 2.4, đồng USD đã trở thành một trong những đồng tiền yếu nhất trong nhóm các đồng tiền lớn. Đà suy yếu tiếp diễn khi các mức thuế này được tạm hoãn để tiếp tục đàm phán, nhưng trong tháng này, đồng USD đã ổn định trở lại. Hạn chót ngày 1.8 để hoàn tất các thỏa thuận thuế quan vẫn đang đến gần và giới đầu tư vẫn thận trọng chờ xem tình hình sẽ diễn ra như thế nào.