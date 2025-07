Giá USD hôm nay 22.7.2025: Tỷ giá trung tâm hạ nhiệt

Sáng 22.7, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố 25.179 đồng, giảm 15 đồng so với hôm qua. Giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục đứng yên như Vietcombank chuyển khoản 25.980 đồng và bán ra 26.340 đồng; ACB cũng giữ nguyên chiều mua chuyển khoản 25.980 đồng, bán ra lên 26.330 đồng… Riêng giá USD tự do giảm 10 đồng ở chiều mua, xuống 26.360 đồng và giữ nguyên chiều bán ra 26.450 đồng.

Giá USD sáng 22.7 tại các ngân hàng thương mại tiếp tục đứng yên ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới quay đầu giảm. Chỉ số USD-Index xuống 97,92 điểm, thấp hơn hôm qua 0,51 điểm. Đồng USD sụt giảm khi chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn khẳng định lập trường về thuế qua. Vào ngày 20.7, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick đã gọi ngày 1.8 là “hạn chót cứng” đối với các quốc gia bắt đầu đáp trả thuế quan, mặc dù ông cũng nói thêm rằng “không gì có thể ngăn cản các quốc gia đàm phán với chúng ta sau ngày 1.8”. Theo CNBC, Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét một loạt các biện pháp đối phó với Mỹ khi triển vọng về một thỏa thuận thương mại có thể chấp nhận được với Washington mờ nhạt.

Những đồn đoán về việc Mỹ sẽ hạ lãi suất sớm hơn dự kiến đang tăng lên, với những dự báo xung quanh việc thay thế Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell và việc tái cấu trúc Fed làm gia tăng sự lo ngại trên thị trường. Theo công cụ CME FedWatch, nhà đầu tư hiện dự báo xác suất 59% Fed sẽ hạ lãi suất trong tháng 9.

Tuy nhiên, trong bối cảnh này, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn tăng cao khi hàng loạt công ty báo cáo lợi nhuận lạc quan. Kết thúc phiên giao dịch ngày 21.7 (rạng sáng 22.7), chỉ số S&P 500 tăng 0,14% lên 6.305,60 điểm, đánh dấu lần đầu tiên chỉ số này khép phiên trên mốc 6.300 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite cũng tăng 0,38% lên 20.974,17 điểm, ghi nhận mức đóng cửa cao kỷ lục mới. Cả 2 chỉ số này đều chạm mức cao mọi thời đại khi được hỗ trợ bởi đà tăng của các cổ phiếu công nghệ lớn như Meta Platforms và Amazon. Riêng chỉ số Dow Jones giảm nhẹ 0,04% xuống 44.323,07 điểm.