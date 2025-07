Giá USD hôm nay 21.7.2025: Tỷ giá trung tâm lập kỷ lục mới

Sáng 21.7, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố 25.191 đồng, tăng 6 đồng so với cuối tuần qua, mức cao kỷ lục mới. Tuy nhiên, giá USD tại các ngân hàng thương mại không thay đổi so với cuối tuần qua như Vietcombank tiếp tục mua chuyển khoản 25.980 đồng và bán ra 26.340 đồng; ACB cũng giữ nguyên chiều mua chuyển khoản 25.980 đồng, bán ra lên 26.330 đồng… Tương tự, giá USD tự do cũng đứng yên ở chiều mua vào 26.370 đồng, bán ra 26.450 đồng.

Giá USD sáng 21.7 tại các ngân hàng thương mại đứng yên dù tỷ giá trung tâm lập kỷ lục mới ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong khi đó, một số ngoại tệ khác tăng giá trở lại. Chẳng hạn, tại Vietcombank, giá euro tăng 15 - 16 đồng khi được mua chuyển khoản lên 29.926 đồng, bán ra 31.189; yen Nhật cũng tăng 0,46 đồng khi được mua vào 171,87 đồng và bán ra 180,96 đồng…

Giá USD thế giới sáng đầu tuần chưa biến động. Chỉ số USD-Index vẫn đi ngang ở mức 98,43 điểm. USD đã có một đợt phục hồi khá cao nhờ các tín hiệu tích cực từ nền kinh tế Mỹ với số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm, thị trường lao động duy trì ổn định trong tháng 7. Đồng thời, doanh số bán lẻ tháng 6 vượt kỳ vọng - tăng 0,6% dù một phần có thể phản ánh tác động từ việc giá hàng hóa đi lên do thuế quan.

Một số hãng tin nước ngoài cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ triển khai loạt thuế quan theo từng ngành riêng biệt trong hai tuần tới, bên cạnh việc áp thuế theo quốc gia. Cùng lúc đó, thuế đối ứng áp dụng cho hàng hóa từ hơn 100 quốc gia cũng sẽ được kích hoạt. Làn sóng thuế hải quan sắp tới được dự báo sẽ là thử thách đối với sự ổn định của thị trường tài chính Mỹ nói riêng và thế giới nói chung. Bởi hiện tại, các nhà đầu tư chủ yếu coi những tuyên bố cứng rắn về thuế quan của Tổng thống Mỹ như một chiến thuật đàm phán có thể bị trì hoãn và giảm nhiệt...