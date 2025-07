Giá USD hôm nay 14.7.2025: Đô tự do tiếp tục giảm

Sáng 14.7, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.126 đồng, giảm 2 đồng so với cuối tuần qua. Giá USD tại các ngân hàng thương mại không thay đổi sáng đầu tuần. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank vẫn mua chuyển khoản 25.930 đồng và bán ra 26.290 đồng như cuối tuần qua. Tương tự, ACB cũng giữ nguyên giá mua chuyển khoản 25.940 đồng, bán ra 26.290 đồng… Giá USD tự do cũng giữ nguyên chiều mua 26.360 đồng nhưng giảm 10 đồng ở chiều bán ra, xuống 26.430 đồng.

Trong khi đó, một số ngoại tệ khác tiếp tục đi xuống như giá euro tại Vietcombank giảm 44 đồng khi được mua chuyển khoản 30.039 đồng, bán ra xuống 31.306 đồng; yen Nhật giảm 0,31 đồng khi được mua vào 173,13 đồng, bán ra xuống 182,29 đồng; bảng Anh giảm 143 đồng, xuống còn mua vào 34.685 đồng và bán ra 35.796 đồng...

Giá USD tự do sáng 14.7 tiếp tục giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới sáng đầu tuần giảm nhẹ. Chỉ số USD-Index xuống 97,77 điểm, thấp hơn hôm qua 0,1 điểm. Đồng bạc xanh chấm dứt chuỗi ngày sụt giảm trước đó trong bối cảnh thị trường căng thẳng vào tuần qua khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp thuế 35% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada, có hiệu lực từ đầu tháng 8. Ngoài ra, Nhà Trắng cũng dự kiến áp mức thuế quan chung từ 15 - 20% lên phần lớn đối tác thương mại khác. Đặc biệt, Tổng thống Donald Trump đã gây bất ngờ khi công bố mức thuế 50% với kim loại đồng nhập khẩu và hàng hóa từ Brazil. Động thái này lập tức làm dấy lên lo ngại về một chu kỳ trả đũa thương mại mới, có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng toàn cầu.

Các nhà phân tích cho rằng, USD vẫn được hỗ trợ nhờ vai trò trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn, cùng với dữ liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn có phần ổn định. Cụ thể, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ trong tuần qua đã giảm bất ngờ - dấu hiệu cho thấy các doanh nghiệp có thể vẫn đang giữ chân người lao động, bất chấp những tín hiệu hạ nhiệt của thị trường việc làm...