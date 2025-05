Giá USD hôm nay 4.5.2025: Giảm khi euro và yen Nhật cùng tăng

Giá USD trong các ngân hàng giảm sau một tuần, ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản 25.820 đồng, bán ra 26.180 đồng, giảm 20 đồng so với cuối tuần trước; BIDV giảm 40 đồng khi mua chuyển khoản xuống 25.800 đồng, bán ra 26.160 đồng… Ngược lại, giá USD tự do ghi nhận mức tăng trong tuần thêm 30 đồng, đưa giá mua lên 26.420 đồng, bán ra 26.520 đồng.

Giá USD trong ngân hàng giảm khi euro và yen Nhật đều tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Tuần này, giá euro tại các ngân hàng ghi nhận đà tăng. Cụ thể, Vietcombank mua euro chuyển khoản là 29.088 đồng, bán ra 30.445 đồng, giảm nhẹ 4 đồng ở chiều mua nhưng tăng 43 đồng ở chiều bán ra sau một tuần. Tương tự, đồng yen Nhật cũng đi lên khi ngân hàng Vietcombank mua vào 177,36 đồng, bán ra lên 187,18 đồng, tăng 1,2 đồng…

Giá USD thế giới hồi phục mạnh khi chỉ số USD-Index lấy lại ngưỡng 100 điểm. Cuối tuần, USD-Index đứng ở mức 100,04 điểm, tăng 0,37 điểm so với cuối tuần qua. Đồng USD ghi nhận tuần tăng giá thứ ba liên tiếp so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt khác, sau khi đã phục hồi từ đợt giảm mạnh vào tháng trước do lo ngại về chính sách thuế quan và nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ.

Đặc biệt, báo cáo việc làm của Mỹ công bố hôm cuối tuần tăng cao so với dự báo đã củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ lãi suất ổn định trong vài cuộc họp tiếp theo. Lãi suất neo cao là cơ sở giúp đồng bạc xanh ổn định.

Sau dữ liệu việc làm, thị trường hạ đặt cược rằng Fed sẽ giảm lãi suất ngay trong tháng 6 với xác suất 35,6% từ mức khoảng 58% vào trước đó. Nhìn chung, thị trường đã giảm kỳ vọng hạ lãi suất so với trước đó. Phát biểu trên CNBC, ông Jason Pride, giám đốc nghiên cứu tại Glenmede, cho biết báo cáo việc làm có thể cho phép Fed kiên nhẫn hơn trong việc cắt giảm lãi suất trong năm nay. Sức khỏe của thị trường lao động có thể trấn an Fed, điều này cho phép ngân hàng trung ương thêm thời gian để đánh giá tác động của thuế quan đối với lạm phát...