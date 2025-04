Giá USD hôm nay 15.4.2025: Nhích nhẹ khi euro quay đầu giảm

Sáng 15.4, giá USD tại các ngân hàng thương mại biến động trái chiều. Cụ thể, giá USD tại Vietcombank tăng 10 đồng so với hôm qua khi mua chuyển khoản lên 25.650 đồng, bán ra lên 26.010 đồng nhưng ACB giữ nguyên chiều mua là 25.650 đồng, bán ra 26.000 đồng… Giá USD tự do tăng 20 đồng khi mua lên 26.030 đồng và bán ra 26.150 đồng.

Các ngoại tệ khác trong ngân hàng quay đầu hạ nhiệt. Tại Vietcombank, giá euro giảm khoảng 120 đồng, mua vào 28.788 đồng, bán ra 30.062 đồng nhưng vẫn cao hơn cuối tuần qua. Tương tự, yen Nhật cũng giảm nhẹ 0,5 đồng khi giá mua của Vietcombank xuống 175,5 đồng và bán ra 184,84 đồng. Riêng nhân dân tệ được Vietcombank giữ nguyên giá giao dịch khi mua vào 3.477 đồng và bán ra 3.589 đồng nhưng đã tăng 18 đồng so với cuối tuần qua...

Giá USD biến động nhẹ trong khi euro quay đầu giảm ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới nhích nhẹ khi chỉ số USD-Index lên 99,89 điểm, tăng 0,09 điểm so với hôm qua. Sự không chắc chắn trong các thông báo về thuế quan của Tổng thống Donald Trump vẫn khiến nhà đầu tư lo lắng và kéo đồng USD giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong 10 năm so với đồng franc Thụy Sĩ và yếu nhất trong hơn ba năm so với đồng euro. Mới nhất trong ngày 14.4, Tổng thống Donald Trump cho biết đang xem xét khả năng miễn trừ tạm thời thuế quan đối với ô tô và phụ tùng nhập khẩu để các hãng xe có thêm thời gian xây dựng dây chuyền sản xuất tại Mỹ. Trước đó vào ngày 27.3, khi công bố thuế quan áp dụng cho xe hơi nhập khẩu 25%, ông Trump khẳng định đây là biện pháp "vĩnh viễn". Tuy nhiên, lập trường của ông về thương mại gần đây có sự thay đổi...

Thông tin này đã giúp thị trường chứng khoán Mỹ hồi phục. Kết thúc phiên giao dịch ngày 14.4 (rạng sáng 15.4 giờ Việt Nam), chỉ số Dow Jones tăng 312,08 điểm, tương đương 0,78% lên 40.524,79 điểm; chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,64% lên 16.831,48 điểm và chỉ số S&P 500 cộng thêm 0,79% lên 5.405,97 điểm dù cả 3 chỉ số này có thời điểm sụt giảm trong phiên giao dịch.