Giá USD hôm nay 9.4.2025: Tăng cao lập kỷ lục mới

Sáng 9.4, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.936 đồng, tăng 38 đồng so với hôm qua. Giá USD tại Cục Quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước trong ngày 8.4 đã tăng chiều mua vào lên 23.704 đồng, bán ra lên 26.092 đồng và hiện được giữ nguyên.

Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng cũng có xu hướng tăng lên mức cao kỷ lục mới. Chiều 8.4, các ngân hàng đã tăng thêm 20 - 30 đồng mỗi USD, Vietcombank mua vào lên 25.822 đồng, bán ra 26.180 đồng, tăng 40 đồng so với cuối ngày hôm qua; ACB mua vào lên 25.830, bán ra 26.180 đồng, tăng 30 đồng ở chiều mua và tăng 40 đồng ở chiều bán ra… So với một ngày trước, các ngân hàng đã tăng giá tổng cộng 200 đồng, đưa giá USD liên tục lập đỉnh mới. Giá USD tự do cũng tăng thêm 30 đồng khi mua vào lên 26.120 đồng, bán ra lên 26.230 đồng.

Giá USD sáng 9.4 đồng loạt tăng lên kỷ lục mới ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới giảm nhẹ. Chỉ số USD-Index giảm 0,53 điểm, xuống 102,43 điểm. Đồng bạc xanh quay đầu đi xuống khi các nhà đầu tư hy vọng rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tham gia đàm phán về thuế quan với các nước. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn lao dốc. Kết thúc phiên giao dịch ngày 8.4 (rạng sáng ngày 9.4 giờ Việt Nam), các chỉ số chứng khoán Mỹ giảm mạnh dù gia tăng vào đầu phiên. Cuối phiên, chỉ số Dow Jones giảm 320,01 điểm, tương đương 0,84% xuống 37.645,59 điểm dù trong phiên chỉ số này tăng 3,9%. Tổng cộng Dow Jones đã bốc hơi 4.500 điểm sau 4 phiên lao dốc, tương đương sụt gần 11%.

Tương tự, chỉ số S&P 500 giảm 1,57% xuống 4.982,77 điểm, khép phiên dưới mốc 5.000 điểm lần đầu tiên kể từ tháng 4.2024. Chỉ số này đã sụt gần 19% so với mức cao kỷ lục đã đạt hồi tháng 2. Trong 4 phiên vừa qua, S&P 500 đã lao dốc hơn 12%. Chỉ số Nasdaq Composite mất 2,15% xuống 15.267,91 điểm dù đã tăng tới 4,5% vào đầu phiên. Nasdaq Composite đã sụt hơn 13% trong đợt bán tháo kéo dài 4 phiên vừa qua...