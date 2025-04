Giá USD hôm nay 2.4.2025: Ngân hàng tăng cao

Sáng 2.4, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố 24.851 đồng, tăng 16 đồng so với hôm qua. Ngay sau đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đi lên như Vietcombank tăng 50 đồng khi mua vào lên 25.460 đồng và bán ra lên 25.820 đồng; BIDV cũng tăng 40 đồng, đưa giá mua chuyển khoản lên 25.450 đồng, bán ra 25.810 đồng… Ngược lại, giá USD tự do tiếp tục giảm 10 đồng so với hôm qua, xuống còn mua vào 25.840 đồng và bán ra 25.910 đồng.

Giá USD sáng 2.4 trong ngân hàng bật tăng mạnh ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tăng nhẹ. Chỉ số USD-Index đạt 104,26 điểm, tăng 0,2 điểm so với hôm qua. Các nhà đầu tư đang chờ đợi chính sách thuế quan đối ứng của Mỹ sẽ công bố trong hôm nay. Theo công bố từ Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump sẽ có bài phát biểu tại sự kiện “Make America Wealthy Again” (tạm dịch: Giúp nước Mỹ giàu có trở lại) tại Vườn Hồng vào lúc 16 giờ ngày 2.4 (theo giờ Mỹ).

Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần nhấn mạnh việc đưa ra thuế quan đối ứng, hàm ý nhiều quốc gia áp thuế quan lên hàng hóa Mỹ có thể phải đối mặt với nhiều rào cản thương mại mới. Phát biểu tại sự kiện công bố vào tuần trước, ông cho biết thuế quan “vĩnh viễn” đối với ô tô sẽ có hiệu lực vào ngày 3.4. Dù vậy, do kế hoạch áp thuế đối ứng của ông Donald Trump vẫn chưa rõ ràng về chi tiết, thị trường chưa thể đánh giá chính xác tác động thuế quan đến thương mại và nền kinh tế Mỹ. Vì vậy, biến động của đồng USD không quá mạnh.

Bên cạnh đó, Cục Thống kê lao động của Mỹ vừa báo cáo số vị trí tuyển dụng tại nước này đã giảm xuống 7.568 triệu vào cuối tháng 2, so với kỳ vọng của các chuyên gia kinh tế là 7.616 triệu vị trí. Nhà đầu tư cũng đang chờ đợi báo cáo việc làm chính thức của Mỹ sẽ công bố vào ngày 4.4 để có thêm gợi ý về lộ trình hạ lãi suất của Cục Dự trữ liên bang...