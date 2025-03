Giá USD hôm nay 18.3.2025: Đồng loạt tăng

Sáng 18.3, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.793 đồng, giảm 1 đồng so với hôm qua. Hiện giá USD mua vào tại Cục Quản lý dự trữ ngoại hối là 23.605 đồng và bán ra 25.983 đồng, tăng 67 đồng so với cuối tuần qua.

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD tăng trở lại. Chẳng hạn, Ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản lên 25.340 đồng, bán ra 25.710 đồng, tăng 20 đồng so với sáng hôm qua; Ngân hàng ACB mua chuyển khoản 25.360 đồng, bán ra 25.710 đồng, tăng 20 đồng… Trong khi đó, giá USD tự do tăng 20 đồng, lên 25.760 đồng và bán ra lên 25.840 đồng.

Giá USD sáng 18.3 đồng loạt tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới giảm nhẹ. Chỉ số USD-Index xuống 103,48 điểm, giảm 0,26 điểm so với hôm qua. Đồng USD vẫn ở mức thấp nhất trong vòng 5 tháng qua và giảm khoảng 6% so với đồng euro kể từ giữa tháng 1 đến nay. Các chính sách thương mại bảo hộ của Tổng thống Donald Trump đang khiến các nhà đầu tư thận trọng hơn với đồng bạc xanh. Hôm qua, Bộ Thương mại Mỹ công bố doanh số bán lẻ đã phục hồi vừa phải trong tháng 2, sau khi giảm 1,2% được điều chỉnh trong tháng 1. Dù vậy, điều này cũng không thể giúp nhà đầu tư bớt lo lắng hơn. Cuộc khảo sát của Đại học Michigan vào thứ sáu tuần trước cho thấy, tâm lý người tiêu dùng Mỹ đã giảm mạnh vào tháng 3 nhưng kỳ vọng lạm phát tăng vọt do lo ngại về tác động của thuế quan sâu rộng của Tổng thống Donald Trump. Kỳ vọng lạm phát 12 tháng của người tiêu dùng đã tăng lên 4,9% từ 4,3% trong tháng 2.

Tuần này có rất nhiều cuộc họp của ngân hàng trung ương, bao gồm Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và Ngân hàng Anh được các nhà đầu tư chú ý vì sẽ liên quan đến chính sách tài chính tiền tệ. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản được cho là sẽ giữ lãi suất ổn định khi họp vào thứ tư tới và Fed cũng được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất hiện tại...