Giá USD tăng vượt 26.100 đồng

Các ngân hàng đã liên tục thay đổi bảng giá ngoại tệ trong sáng 8.4. ACB đã thay đổi giá ngoại tệ 30 lần trong buổi sáng 8.4, trong đó giá USD tăng vọt 150 đồng so với đầu ngày, mua vào lên 25.730 - 25.760 đồng, bán ra 26.110 đồng. Vietcombank cũng tăng mạnh 160 đồng mỗi đô la, lên 25.730 - 25.760 đồng chiều mua vào, bán ra 26.120 đồng. Vietinbank tăng mỗi USD thêm 75 đồng, mua vào lên 25.765 đồng, bán ra 26.125 đồng…

Trên thị trường liên ngân hàng, giá USD giao dịch tăng mạnh lên 25.938 đồng, tăng 138 đồng so với đầu ngày. Đồng bạc xanh trên thị trường tự do cũng thêm 50 đồng, lên 26.090 đồng chiều mua vào, bán ra 26.190 đồng. Giá USD trên các thị trường hiện ở mức cao nhất từ trước đến nay. So với đầu năm, các nhà băng đã tăng 570 đồng/USD, tương đương 2,22%.

Ngân hàng tăng mạnh giá USD lên trên 26.100 đồng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới biến động. Chỉ số USD - Index giảm 0,67 điểm, xuống còn 102,84 điểm, tương đương mức đi xuống 0,63%. Giá USD biến động mạnh trước những thông tin căng thẳng thuế quan giữa Mỹ và các nước. Một số cặp ngoại tệ tăng giảm mạnh trên thị trường thế giới khiến mức giá ngoại tệ quy đổi trong nước cũng thay đổi theo. Tại Vietcombank, giá EUR tăng 100 đồng, lên 27.171 - 27.997 đồng chiều mua vào, bán ra 29.236 đồng. Đô la Canada tăng 80 đồng, mua vào 17.845 - 18.025 đồng, bán ra 18.603 đồng. Trong khi đó, một số ngoại tệ khác giảm mạnh như bảng Anh giảm 310 đồng, xuống 32.300 - 32.626 đồng chiều mua vào, bán ra 33.672 đồng. Đô la Úc giảm 360 đồng, xuống còn 15.236 - 15.390 đồng chiều mua vào, bán ra 15.883 đồng…