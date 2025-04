Giá USD hôm nay 14.4.2025: Biến động trái chiều trong khi euro vượt 30.000 đồng

Sáng 14.4, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 37 đồng so với cuối tuần qua, xuống 24.886 đồng. Với biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch nằm trong khoảng từ 23.642 đồng - 26.130 đồng. Hiện giá USD trong các ngân hàng biến động trái chiều. Chẳng hạn, ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản 25.560 đồng, bán ra 25.920 đồng như cuối tuần qua. Trong khi đó, ngân hàng BIDV tăng 10 đồng, đưa giá mua chuyển khoản lên 25.560 đồng, bán ra lên 25.910 đồng. Giá USD tự do cũng tăng 10 đồng khi mua lên 26.020 đồng và bán ra 26.130 đồng...

Giá USD sáng 14.4 biến động trái chiều trong khi euro và yen Nhật tiếp tục tăng cao ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường, giá euro tiếp tục tăng cao khi vượt lên trên 30.000 đồng. Cụ thể, Vietcombank mua euro chuyển khoản lên 28.787 đồng, bán ra lên 30.061 đồng, tăng 274 - 286 đồng so với cuối tuần qua. Cùng chiều euro, đồng yen Nhật cũng đi lên khi ngân hàng Vietcombank mua vào ở mức 175,19 đồng, bán ra 184,46 đồng, tăng hơn 1 đồng...

Giá USD thế giới đi ngang khi chỉ số USD-Index vẫn xoay quanh 99,8 điểm - mức thấp nhất trong ba năm qua. Đồng euro tiếp tục tăng khi 1 euro đổi được 1,1375 USD và yen Nhật cũng tăng khi 1 USD đổi được 142,62 yen từ mức 143,30 yen vào cuối tuần qua...

Đồng bạc xanh lao dốc mạnh trong tuần qua do chính sách thuế đối ứng của Mỹ công bố. Đặc biệt, việc thay đổi chính sách thuế quan liên tục và khó đoán của Tổng thống Donald Trump khiến nhà đầu tư lo lắng nên bán tháo đồng USD bởi cho rằng kinh tế Mỹ sẽ suy yếu. Chẳng hạn, thông báo từ Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ, điện thoại thông minh và máy tính sẽ được miễn trừ thuế đối ứng do Tổng thống Donald Trump ban hành. Hướng dẫn cũng đưa ra miễn trừ đối với các thiết bị và linh kiện điện tử khác như chất bán dẫn, pin mặt trời, màn hình TV phẳng, ổ đĩa flash, thẻ nhớ và ổ đĩa thể rắn được sử dụng để lưu trữ dữ liệu. Tuy nhiên cuối tuần, Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ đưa ra thông tin về thuế quan đối với các sản phẩm này trong ngày 14.4 (theo giờ Mỹ)...