Giá USD hôm nay 9.3.2025: Giảm sâu trong khi euro, yen Nhật tăng vọt

Giá USD trong các ngân hàng quay đầu giảm mạnh. Cuối tuần, ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản ở mức 25.330 đồng, bán ra 25.690 đồng, giảm 40 đồng so với cuối tuần trước. Ngân hàng ACB cũng giảm 40 đồng khi mua chuyển khoản xuống 25.340 đồng, bán ra xuống 25.690 đồng… Ngược lại, giá USD tự do tăng 10 đồng so với cuối tuần trước, lên mức mua vào 25.740 đồng, bán ra lên 25.840 đồng.

Tuần này cũng chứng kiến giá euro hồi phục và bật tăng mạnh. Chốt tuần, Vietcombank mua euro chuyển khoản 27.261 đồng, bán ra 28.468 đồng, tăng 1.100 - 1.160 đồng sau một tuần. Đồng yen Nhật cũng tiếp tục tăng khi được ngân hàng Vietcombank mua vào ở mức 168,60 đồng, bán ra 177,52 đồng, cao hơn cuối tuần trước từ 3,21 - 3,38 đồng…

Giá USD trong tuần giảm sâu trong khi euro và yen Nhật tăng cao ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới ghi nhận một tuần rớt sâu. Chỉ số USD-Index còn 103,91 điểm, giảm 3,65 điểm so với cuối tuần trước. Đồng USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng so với hầu hết các loại tiền tệ trong tuần này. Trong khi đó, giá euro so với USD tăng mạnh lên 1,0839 so với mức chỉ đạt 1,07 vào đầu tuần.

Theo CNBC, ngày 7.3, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) - Jerome Powell - đã phát đi thông điệp rõ ràng: Fed có thể chờ đợi. Ngân hàng Trung ương Mỹ muốn thấy rõ hơn các chính sách quyết liệt của Tổng thống Donald Trump sẽ được triển khai ra sao trước khi đưa ra quyết định tiếp theo về lãi suất. Ông Powell đã nhắc lại quan điểm mà ông và các đồng nghiệp đã nhiều lần nhấn mạnh gần đây - kiên nhẫn là cần thiết khi đối mặt với mức độ bất ổn cao.

Ông nhấn mạnh: "Sự bất ổn xung quanh các thay đổi và tác động tiềm tàng vẫn còn cao. Chúng tôi đang tập trung vào việc tách biệt tín hiệu thật sự với các thông tin nhiễu khi có thêm các diễn biến mới. Chúng tôi không cần phải vội vàng và đang ở vị thế tốt để chờ đợi sự rõ ràng hơn". Trước đó, nhiều nhà đầu tư bắt đầu tin rằng Fed sẽ ứng phó với suy thoái bằng nhiều đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay nhưng phát biểu của Chủ tịch Fed đã gây ra thất vọng...