Giá USD hôm nay 3.3.2025: Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng

Sáng 3.3, tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng lên 24.758 đồng, cao hơn cuối tuần qua 32 đồng. Trong khi đó, giá USD tại Cục quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước vẫn được mua vào ở mức 23.540 đồng, bán ra 25.912 đồng. Nhưng so với một tuần trước, giá USD mua vào của cơ quan này đã tăng 83 đồng và bán ra tăng 93 đồng.

Dù vậy, giá USD trong các ngân hàng đi ngang sáng đầu tuần. Ngân hàng Vietcombank vẫn giữ giá mua USD chuyển khoản 25.370 đồng, bán ra 25.730 đồng; BIDV mua chuyển khoản 25.370 đồng, bán ra 25.730 đồng; ACB tiếp tục niêm yết giá mua chuyển khoản 25.380 đồng, bán ra 25.730 đồng… Riêng giá USD tự do được giữ nguyên chiều mua 25.730 đồng nhưng giảm 30 đồng ở chiều bán ra, xuống 25.800 đồng.

Giá USD sáng 3.3 tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất qua đêm có xu hướng giảm trong tuần qua. Lãi suất liên ngân hàng từng tăng lên mức 4,73% vào ngày 25.2 nhưng sau đó quay đầu giảm 3,79% vào ngày 27.2 - mức thấp nhất kể từ đầu năm 2025 đến nay và giảm đáng kể so với ngày 4.11.2024 (6,09%/năm). Theo dữ liệu từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York, chênh lệch giữa lãi suất qua đêm có bảo đảm (SOFR) của Mỹ và lãi suất qua đêm của Việt Nam tại phiên 27.2 là 0,57 điểm %, tăng đáng kể so với mức chênh lệch khoảng 0,19% của phiên trước đó. Chênh lệch lãi suất USD - VND tăng cao cũng gây thêm áp lực cho tỷ giá.

Giá USD thế giới giảm nhẹ. Chỉ số USD-Index giảm 0,4 điểm, xuống 107,17 điểm. Tuần qua, giá USD liên tục tăng, nhất là sau khi Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 1 tăng 0,3%, trùng khớp với dự báo và bằng với mức tăng 0,3% chưa điều chỉnh trong tháng 12.2024. Khi lạm phát tăng đúng dự báo của nhiều chuyên gia kinh tế, các nhà đầu tư kỳ vọng Fed duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn hoặc không sớm cắt giảm lãi suất. Điều này giúp đồng bạc xanh tăng giá.