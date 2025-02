Giá USD hôm nay 28.2.2025: Tăng vọt

Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh tỷ giá trung tâm 30 đồng, lên 24.726 đồng/USD. Như vậy, chỉ tính riêng trong tháng 2, tỷ giá trung tâm đã tăng 401 đồng/USD, tương đương 1,6%. Các ngân hàng thương mại tăng giá USD thêm 35 đồng, Vietcombank mua vào lên 25.355 - 25.385 đồng, bán ra 25.745 đồng; ACB mua vào 25.360 - 25.390 đồng, bán ra 25.740 đồng; Vietinbank mua vào 25.395 đồng, bán ra 25.755 đồng… Trong tháng 2, giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng thêm 400 đồng, tương đương 1,6%.

Doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần (từ 17 - 21.2) của các ngân hàng trên thị trường liên ngân hàng đạt khoảng 375.856 tỉ đồng, bình quân 75.171 tỉ đồng/ngày, giảm 13.645 tỉ đồng/ngày so với tuần trước đó. Trong đó, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt 82% và 11%. Về lãi suất USD xấp xỉ tiền đồng, dao động từ 4,3 - 4,5%/năm. Ở một số kỳ hạn, lãi suất USD thấp hơn tiền đồng, chẳng hạn 6 tháng, lãi suất USD 4,5%/năm nhưng tiền đồng là 5,21%/năm.

Ngân hàng tăng giá USD 400 đồng trong tháng 2 ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD trên thị trường thế giới tăng mạnh, chỉ số USD - Index tăng thêm 0,8 điểm, lên 107,3 điểm. Đồng USD nhanh chóng phục hồi sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố mức thuế 25% đối với hàng hóa của Mexico và Canada sẽ có hiệu lực từ ngày 4.3 theo đúng như dự kiến.

Đồng bạc xanh đã giảm gần 4% vào đầu tuần này so với mức cao nhất trong hơn hai năm vào tháng 1, do lo ngại về tăng trưởng kinh tế và lạm phát của Mỹ khi Tổng thống Donald Trump thay đổi thời hạn áp thuế đối với Canada và Mexico. Các nhà đầu tư cũng đang chuẩn bị cho những tác động tới thị trường lao động từ các hành động của Bộ Hiệu quả Chính phủ do tỷ phú Elon Musk đứng đầu.

Lộ trình cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã trở nên khó đoán định hơn, với thị trường định giá Fed sẽ nới lỏng khoảng 0,58% cho tới cuối năm nay và mức cắt giảm ít nhất 0,25% không vượt quá 50% cho đến cuộc họp vào tháng 6.