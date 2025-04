Giá USD hôm nay 7.4.2025: Đô tự do tiếp tục tăng

Sáng 7.4, các ngân hàng thương mại đang nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương nên giá USD không thay đổi so với cuối tuần qua như ngân hàng Vietcombank niêm yết mua chuyển khoản 25.600 đồng, bán ra 25.960 đồng. Trong khi đó, giá USD tự do tăng thêm 50 đồng, lên 26.100 đồng, bán ra 26.200 đồng.

Giá USD tự do sáng 7.4 tiếp tục tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Dù tỷ giá USD/VND đang chịu nhiều áp lực nhưng theo các chuyên gia, tăng trưởng kinh tế quý 1/2025 có nhiều tích cực giúp Việt Nam có dư địa để điều hành tỷ giá linh hoạt. Cụ thể, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2025 ước tính tăng 6,93% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng cao nhất so với quý 1 các năm trong giai đoạn 2020 - 2025. Trong đó, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục là điểm sáng khi đạt 10,98 tỉ USD, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh sự khởi sắc đối với dòng vốn đăng ký mới, vốn FDI thực hiện cũng tạo sự bứt phá mạnh mẽ với 4,96 tỉ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của ba tháng đầu năm trong 5 năm qua, góp phần giúp tỷ giá USD/VND tại Việt Nam biến động ở mức nhẹ từ đầu năm đến nay...

Giá USD thế giới quay đầu giảm. Chỉ số USD-Index dao động quanh 102,82 điểm, giảm 0,21 điểm so với cuối tuần qua. Dù đã hồi phục so với mức thấp nhất trong tuần qua nhưng chỉ số USD-Index vẫn đang ở mức thấp trong vòng 6 tháng. Đồng USD lao dốc mạnh những ngày trước khi nhà đầu tư lo ngại về tác động tiêu cực từ chính sách thuế đối ứng của Tổng thống Donald Trump. Điều đó khiến kinh tế Mỹ đứng trước nguy cơ chi phí nhập khẩu tăng cao. Chính sách trên cũng đẩy căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang khi các quốc gia thực hiện các biện pháp đáp trả.