Giá USD hôm nay 30.3.2025: Đô tự do tăng cao trong tuần

Giá USD trong các ngân hàng không thay đổi nhiều sau một tuần. Hiện ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản 25.400 đồng, bán ra 25.760 đồng như cuối tuần trước; BIDV mua chuyển khoản 25.405 đồng, bán ra 25.755 đồng, tăng 5 đồng… Riêng giá USD tự do trong tuần tăng cao khi được mua vào 25.860 đồng, bán ra 25.950 đồng, cao hơn cuối tuần trước 50 đồng.

Trong khi đó, giá euro quay đầu giảm. Chốt tuần, Vietcombank mua euro chuyển khoản 27.160 đồng, bán ra 28.362 đồng, giảm 113 - 119 đồng sau một tuần. Ngược lại, đồng yen Nhật tiếp tục giảm khi ngân hàng Vietcombank mua vào ở mức 164,95 đồng, bán ra 173,68 đồng, thấp hơn cuối tuần trước 1,85 - 1,95 đồng…

Giá USD tự do tăng cao trong tuần ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới ở mức thấp. Chỉ số USD-Index đạt 104,01 điểm, giảm 0,41 điểm so với cuối tuần trước. Đồng bạc xanh đi xuống sau báo cáo cho thấy lạm phát tháng 2 của Mỹ đã tăng trở lại. Theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 2 đã tăng 0,3% so với tháng liền trước và đi lên 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Cả hai đều phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Dow Jones. Tuy nhiên, PCE lõi - không bao gồm biến động của giá thực phẩm và năng lượng - đã tăng 0,4% so với tháng liền trước và bật tăng 2,8% so với cùng kỳ, cao hơn các nhà kinh tế dự đoán mức tăng lần lượt là 0,3% và 2,7%.

Phát biểu trên CNBC, bà Ellen Zentzer, chiến lược gia kinh tế trưởng tại Morgan Stanley Wealth Management, cho rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có vẻ vẫn còn nhiều việc phải làm. Số liệu lạm phát cao hơn dự kiến không phải là quá nóng, nhưng chúng sẽ không đẩy nhanh tiến độ cắt giảm lãi suất của Fed, đặc biệt khi xét đến sự bất ổn liên quan thuế quan. Tâm lý lo ngại của các nhà đầu tư xoay quanh biến động khó lường của kinh tế Mỹ và thế giới cũng khiến đồng USD chỉ giao dịch hạn chế.