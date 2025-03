Giá USD hôm nay 23.3.2025: Đô tự do tăng cao trong tuần

Giá USD trong các ngân hàng đồng loạt ghi nhận tăng trong tuần. Hiện ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản 25.400 đồng, bán ra 25.760 đồng, tăng 50 đồng so với cuối tuần trước; BIDV mua chuyển khoản 25.400 đồng, bán ra 25.750 đồng, tăng 55 đồng… Giá USD tự do được mua vào 25.810 đồng và bán ra 25.900 đồng, tăng 80 đồng sau một tuần. Giá USD tự do trong tuần có lúc bán ra sát đỉnh 26.000 đồng được ghi nhận vào cuối tháng 6.2024. Trong ngày 21.3, Ngân hàng Nhà nước đã đẩy giá bán USD từ 25.997 đồng lên 26.003 đồng. Đây là lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước nâng giá bán USD tham khảo lên mức trên 26.000 đồng. So với đầu năm 2025, giá bán USD đã tăng thêm 553 đồng, tương đương 2,17%.

Giá USD thế giới và trong nước đồng loạt tăng trong tuần ẢNH: NGỌC THẮNG

Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa cho biết, 2 tháng đầu năm 2025, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt gần 6,9 tỉ USD, tăng ấn tượng 35,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một trong những điều kiện giúp Việt Nam có thể làm giảm áp lực lên tỷ giá hối đoái trước những biến động của thị trường thế giới đồng thời nỗ lực giữ lãi suất thấp để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Giá euro cũng ghi nhận tăng trở lại. Chốt tuần, Vietcombank mua euro chuyển khoản 27.273 đồng, bán ra 28.481 đồng, tăng 40 - 44 đồng sau một tuần. Ngược lại, đồng yen Nhật tiếp tục giảm khi ngân hàng Vietcombank mua vào ở mức 166,8 đồng, bán ra 175,63 đồng, giảm 1,09 - 1,15 đồng …

Giá USD thế giới đã phục hồi sau nhiều tuần lao dốc. Chỉ số USD-Index đạt 104,15 điểm, tăng 0,41 điểm so với cuối tuần trước. Trong tuần, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã thông báo giữ nguyên lãi suất và dự báo có 2 đợt giảm lãi suất trong năm nay. Điều này đã hỗ trợ giá USD tăng trở lại…